Esta es la identidad de los 3 capturados por hurto a camionetas que servirían a la UNP

Como Germán Alexander Moreno Bolívar, Jairo Alfonso Rojas Ballen y Brayan Alfonso Rojas Muñoz fueron identificados los hombres que la Policía capturó por el robo de 17 camionetas de alta gama que servirían a la Unidad Nacional de Protección (UNP).



(Lea también: Bloqueando el GPS, ladrones hurtaron camionetas que serían entregadas a la UNP).

La Fiscalía General de la Nación le pidió al juez del caso legalizar el procedimiento de captura, que se realizó unas horas después del robo en un parqueadero de la localidad de Suba.



En la madrugada del pasado viernes, alrededor de 20 delincuentes ingresaron en el patio taller, que tenía más de 150 vehículos de este tipo, e intimidaron con fúsiles a los vigilantes.



Para llevarse los automotores, usaron inhibidores de GPS para que no rastrearan las camionetas mientras se alejaban del lugar.



Algunos de ellos, según contó el juez, se dirigieron hasta otro parqueadero en el barrio Jaqueline, en la localidad de Kennedy, ubicada en el sur de Bogotá. Allí, un ciudadano alertó a las autoridades de movimientos extraños en a zona.



(Puede leer: Robo de camionetas que servirían a la UNP: Policía ofrece millonaria recompensa).

Los inhibidores que usaron para desactivar los GPS de las camionetas. Foto: Archivo Particular

"Ingresaron a ese parqueadero en horas de la madrugada seis personas con los seis vehículos y, al notar la presencia policial, tres lograron escapar y tres fueron retenidos”, señaló el juez al momento de legalizar la captura.



La defensa, por otro lado, argumentó que en el procedimiento no existió flagrancia y que, según el abogado, los derechos de sus clientes fueron afectados, pues a la pareja de uno de ellos, Germán Alexander Moreno, se le negó la posibilidad de brindarle alimento al capturado.



“Tengo varios videos donde ella ruega que por favor le reciban una bolsa con comida y le dicen a él no se le da comida, no se le recibe nada a usted, hasta que esta situación no se defina y tranquila”, señaló el abogado de los capturados.

Millonaria recompensa

La Policía Metropolitana de Bogotá, con ayuda de personal de la Dijin y de la Fiscalía, sigue realizando las investigaciones para dar con los otros responsables del hurto de los vehículos, que son en su mayoría Toyota y cada uno está avaluado en alrededor de 500 millones de pesos.



Según dijeron en un consejo de seguridad que se adelantó este sábado, encabezado por el alcalde Carlos Fernando Galán, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se ha avanzado en la identificación de los otros delincuentes que estarían detrás del hecho.



Se ofrecen hasta 20 millones de pesos para quien dé información adicional, tanto de los sujetos, como de las camionetas. Las personas pueden comunicarse a la línea 3058175671.

Frente a los hechos registrados en la madrugada de este viernes la Policía

Metropolitana de Bogotá dará detalles de cómo avanza la investigación del caso y los resultados que tenemos hasta el momento. #DiosYPatria https://t.co/mEICAoL6kB — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 19, 2024

REDACCIÓN BOGOTÁ