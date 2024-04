Tres senderos de los cerros orientales serán habilitados: cuándo y en qué horarios

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que tres senderos de los cerros orientales se reabrirán al público tras permanecer cerrados desde el 7 de marzo de 2024 como medida preventiva ante posibles incendios durante el fenómeno de El Niño.

La decisión de mantener clausurados estos senderos tenía como objetivo evitar situaciones de riesgo para los visitantes, por ello, esta medida se mantuvo incluso durante la Semana Santa.

Llamada de emergencia por dos personas desaparecidas en los cerros orientales resultó ser una broma. Foto:Felipe Caicedo Compartir

Ahora, quienes deseen realizar ejercicio al aire libre o visitar estos caminos rodeados de naturaleza podrán volver a acudir a:

Quebrada La Vieja.

San Francisco - Vicachá.

Guadalupe - Aguanoso.

EAAB informó que dichos caminos estarán abiertos al público desde el próximo sábado 13 de abril. Sin embargo, también se habló de las recomendaciones y de los puntos exactos que se volverán a abrir.

Quebrada La Vieja

El sendero estará abierto hasta el punto denominado Claro de Luna. Asimismo, sus horarios son: de martes a viernes de 6:30 a.m. a 11:00 a.m., y los fines de semana y festivos de 6:30 a.m. a 12:00 m.

San Francisco - Vicachá

Horarios: de sábado a domingo, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., para finalizar la operación sobre las 12:00 m.

Guadalupe - Aguanoso

El sendero reabrirá en los tramos Guadalupe a Bosque Pinos y Guadalupe a cumbre de Cerro Aguanos.

Usted puede asistir de sábado y domingo, con ingreso de 6:30 a.m. a 9:00 a.m. con fin de operación a las 12 m.

🙌🌄¡Vuelven 3⃣ caminos de los Cerros Orientales!



El próximo sábado 13 de abril de 2024 disfrútalos, recórrelos y cautívate con la belleza y el poder de la naturaleza.



🍃Guadalupe – Aguanoso

🍃Quebrada La Vieja

🍃San Francisco Vicachá



Conoce más 👉https://t.co/y4JMXputBc pic.twitter.com/6H8eAMKaSP — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) April 11, 2024

Agende su visita y siga las recomendaciones:

EAAB explicó que los ciudadanos que vuelvan a recorrer los caminos de los cerros orientales deben ser conscientes de su óptimo cuidado.

Por otro lado, recuerde agendar su visita a través de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o en https://caminos.eaab.gov.co/

Algunas de las recomendaciones para su visita son:

Evite ingresar a zonas no permitidas.

No dañe ni extraiga especies animales o vegetales.

Evite encender fogatas o cigarrillos.

La participación de menores de edad es responsabilidad de los adultos.

Realice actividades previas de calentamiento y estiramientos para prevenir esguinces, luxaciones y desgarres musculares.

Cuide la señalización dispuesta para tu aprendizaje y bienestar.

Recuerde que en caso de sentir mareo, agotamiento, dolor de cabeza, tos y congestión, realice paradas de descanso, tome agua y respire profundo y despacio por 5 veces. Si los síntomas continúan, consulte al personal de la EAAB.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

Lea más noticias en EL TIEMPO