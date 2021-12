Una excelente opción para mantenerse activo durante la época decembrina es realizar recorridos por la naturaleza, apartando la vista de la urbe.



Por eso, la Secretaría de Ambiente realiza una invitación para que los bogotanos participen en las caminatas ecológicas que se estarán haciendo en lugares como Usme rural, el Humedal La Vaca y en la Quebrada Las Delicias.



Usme rural

El viernes 17 de diciembre, desde las 9 de la mañana se realizará una caminata guiada por Usme rural y sus entornos naturales desde donde podrá reconocer la relación que hay entre los sectores rurales y urbanos de esta zona de la ciudad.



Además, entre sus espectaculares escenarios naturales podrá evidenciar la conectividad ecológica entre los cerros orientales, el Páramo de Sumapaz y el río Bogotá.



Si desea inscribirse para esta caminata lo puede hacer en el siguiente link: https://forms.gle/6vheyNd1dDPr1siA6



Duración: Entre 3 y 4 horas

Dificultad: Fácil



Humedal La Vaca

El sábado 18 de diciembre, el recorrido comenzará a las 9 de la mañana en el Humedal La Vaca, el cual se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy.



Este espacio ecológico se encuentra dividido en dos sectores, que los separa una zona densamente urbanizada y poblada. Además, los senderistas y personas que recorren este humedal pueden conocer la cuenca del Tintal.



Si desea inscribirse para esta caminata lo puede hacer en el siguiente link: https://forms.gle/9MZivakEx9ch6Ugh8



Duración: Entre 3 y 4 horas

Dificultad: Fácil

Quebrada Las Delicias

El martes 21 de diciembre la cita con la naturaleza es en la Quebrada Las Delicias, que está ubicada en los cerros orientales de la localidad de Chapinero.



En este lugar se hizo un proceso de recuperación de las fuentes hídricas, y actualmente, cuenta con senderos ecológicos a su alrededor, vigías y tres quioscos que actúan como miradores para los entusiastas que hacen caminatas ecológicas.



Si desea inscribirse para esta caminata lo puede hacer en el siguiente link: https://forms.gle/S1EikAVvBpe2ZNxq7



Duración: Entre 3 y 4 horas

Dificultad: Fácil

Quebrada Las Delicias. Foto: Juan Manuel Vargas / Archivo EL TIEMPO

Recomendaciones para asistir

- No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.

- No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.

- No alimentar las especies del lugar.

- Caminar por los senderos demarcados.

- Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.

- No arrojar residuos.

- No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.

- Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.

- Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.

- Llevar un refrigerio personal. También es importante haber desayunado.

- Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.

- Cumplir con las medidas de bioseguridad.

