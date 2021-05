Caminatas ecológicas regresan a Bogotá

El Distrito reactivó su oferta de caminatas ecológicas en distintos escenarios de Bogotá. A continuación, le compartimos la agenda de caminatas para junio y los links de inscripción:

Lunes 31 de mayo:

​

9:00 a.m- Parque Ecológico Distrital del Humedal El Tunjo

Enlace: https://forms.gle/fcQV1Pt8PWn3DnTF8



3:00 p.m. - Park Way - Río Arzobispo

Enlace: https://forms.gle/q5arbgo2vsqBmTzW9





Miércoles 9 de junio:



8:00 a.m. - Parque Metropolitano Simón Bolívar

Enlace: https://forms.gle/KjJMfpZFhweYEz2x5





Jueves 10 de junio:



8:00 a.m. - Parque Metropolitano El Lago - Los Novios

Enlace: https://forms.gle/VCSMgdf37XFqSJEP6





Jueves 17 de junio:



8:00 a.m. - Parque Metropolitano El Tunal

Enlace: https://forms.gle/mZPrWAi23qHSAC7z8





Jueves 24 de junio:



8:00 a.m. - Cerro de Monserrate (sujeto a disponibilidad)

Enlace: https://forms.gle/9vSwmcDbmDAc5bdK9





Martes 29 de junio:



7:00 a.m. - Quebrada Las Delicias

Enlace: https://forms.gle/cZmkiAZG8Lwmpnch9

