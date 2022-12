La Secretaría de Ambiente invita a todos los bogotanos a participar de las caminatas ecológicas que se realizan en este mes de diciembre. Para poder asistir hay que inscribirse previamente y separar un cupo en la caminata que se quiera realizar.

Es indispensable tomar una capacitación virtual antes para asegurar el cupo. El link de Google Meets para dicha capacitación será enviado al email del usuario, con fecha y hora de la transmisión luego de llenar el formulario de inscripción.

Cronograma de caminatas ecológicas en diciembre

Facebook Twitter Linkedin

Caminatas ecológicas Foto: Archivo particular

Para asistir a estas actividades es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.



No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.



No alimentar las especies del lugar.



Caminar por los senderos demarcados.



Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.



No arrojar residuos.



No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.



Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.



Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.



Llevar un refrigerio personal. También es importante haber desayunado.



Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.



Cumplir con las medidas de bioseguridad.



Si desea obtener más información sobre las caminatas ecológicas, escribe al correo electrónico caminatasecologicas@ambientebogota.gov.co

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com