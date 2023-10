Agéndese: conozca las caminatas ecológicas que se realizarán en Bogotá en octubre

La programación de caminatas ecológicas para el mes de octubre en la capital colombiana ya está disponible, ofreciendo a los amantes de la naturaleza la oportunidad de sumergirse en la biodiversidad de los humedales de la ciudad.



(Le puede interesar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán lanza recorrido de terror 'Susurros del más allá').



Estas caminatas se llevarán a cabo en los humedales Jaboque, Tibanica, La Vaca y Tingua Azul, y para participar, solo debe elegir su destino favorito y realizar la inscripción correspondiente.

Los recorridos, que son organizados por los equipos de educación ambiental de la Secretaría de Ambiente, son gratuitos y están habilitados para todas las edades, informó la Alcaldía de Bogotá.

Estos son los horarios de las caminatas

A continuación, le presentamos las fechas, lugares y enlaces de inscripción para estas caminatas:



Sábado 14 de octubre



- Lugar: Reserva Distrital de Humedal Jaboque. Ronda río Bogotá



Miércoles 18 de octubre



- Lugar: Reserva Distrital de Humedal Tibanica



Jueves 19 de octubre



- Lugar: Reserva Distrital de Humedal La Vaca



(Le puede interesar: La historia de amor de dos colombianos en Israel que acabó el letal ataque de Hamás).

Facebook Twitter Linkedin

Prográmese para las caminatas ecológicas en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Martes 31 de octubre



-Lugar: Parque lago Timiza - Reserva Distrital de Humedal Tingua Azul

Recomendaciones

- No extraer material vegetal ni la fauna del lugar.



- No consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o llegar bajo la influencia de estas.



- No alimentar las especies del lugar.



- Caminar por los senderos demarcados.



- Acatar las recomendaciones de los educadores ambientales.



- No arrojar residuos.



- No gritar ni alterar el silencio propio del lugar que se está visitando.



- Llevar ropa cómoda y acorde a la actividad.



- Portar los documentos personales, incluido el carné del seguro, de la EPS o del Sisbén.



- Llevar un refrigerio personal. También es importante haber desayunado.



-Averiguar previamente si es permitido llevar animales de compañía.



- Cumplir con las medidas de bioseguridad.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.