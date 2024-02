¿Bogotá camina segura? Hechos delictivos en las últimas semanas lo cuestionan

Diez asaltos masivos en restaurantes de la ciudad se presentaron durante la última semana. Una alerta por explosivo que fue descartada y varias capturas de fleteros y ladrones sacudieron por completo a la sociedad bogotana, que ha venido clamando por seguridad desde meses atrás.



(Le puede interesar: Robo a restaurante Masa: la razón por la que faltarían policías en el norte de Bogotá)

A la par de lo que parece un remonte de la criminalidad, las autoridades, Policía, Fiscalía y Secretaría de Seguridad, comenzaron una ofensiva para contrarrestar la delincuencia común y organizada que avanza en la capital.



Con el objetivo de blindar a la ciudad se han realizado operaciones como la que permitió la captura de los ocho criminales que azotaban a los caminantes de los cerros de Bogotá y quienes robaron y golpearon al actor Juan Pablo Raba; la megatoma de San Andresito en la que se recuperaron 140 celulares robados y la redada que dio con el paradero de una red de fleteros que acorralaba a bogotanos y soachunos y de la que hacían parte dos patrulleros de la Policía Metropolitana.



Sin embargo, pese a los buenos resultados operativos de la última semana, la pregunta que se hacen los capitalinos es ¿realmente Bogotá camina segura?, como es justamente el nombre de la nueva estrategia de seguridad que la administración del alcalde Galán presentó para reducir los índices de criminalidad.



Son 11 las nuevas acciones operativas que se impusieron en la capital desde comienzos de febrero: Patrullas Gourmet en las zonas restauranteras, Bicicuadrantes, Microcuadrantes, Grupo Especial Antiextorsión, Grupo Gema, Megatomas, Puentes Seguros, Patrullajes Lineales, Grupos Operacionales Especializados, Plan Frontera y Plan Arcángel.



(También: El calvario del café en el que casi todos sus empleados han sido robados)

Facebook Twitter Linkedin

Robo en restaurante Masa en Bogotá. Foto: Citytv

Este último busca reforzar las acciones en los accesos a la ciudad para evitar la entrada de grupos ilegales como las disidencias de las Farc.



Por otro lado, el plan incluye una optimización de los equipos que trabajan por cuadrantes, fuerzas de despliegue rápido, patrullaje permanente para actuar de manera inmediata cuando ocurre un delito, priorización de algunas zonas, articulación nueva y fortalecida con la Brigada XIII, entre otras importantes acciones.



El brigadier general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que los uniformados estarán equipados con 30 vehículos, 178 motocicletas, 46 bicicletas, dos drones y un helicóptero halcón. Además, se asignarán 390 uniformados encargados de la identificación de actores criminales, la investigación criminal y el seguimiento y evaluación de la gestión operacional.



“La Policía Metropolitana de Bogotá, en un trabajo articulado con la Alcaldía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares, ha centrado la estrategia ‘Bogotá camina segura’ en la identificación del delito, basándose en datos históricos de homicidios, extorsiones, hurtos y microtráfico, problemáticas que han afectado a los habitantes de Bogotá. Por ello, las líneas de acción operacional se estarán implementado a partir de hoy”, puntualizó Gualdrón.

Facebook Twitter Linkedin

Nuevo atraco a restaurante en Bogotá, en la carrera 17a con calle 122. Foto: X @jnietoblanco

Aunque la estrategia parece robusta, lo cierto es que los resultados en lo que va de febrero no han sido tan positivos. Los hurtos recurrentes en los restaurantes y comercios de la ciudad han puesto en entredicho entre los bogotanos la efectividad de, por ejemplo, las Patrullas Gourmet, especializadas en el cuidado de las zonas gastronómicas de la ciudad.



César Restrepo, secretario de Seguridad, afirmó que ya se están haciendo las evaluaciones correspondientes de las falencias del nuevo proyecto de seguridad para la ciudad y que las medidas tomadas están en constante reforma para ser siempre más efectivas.

¿Bogotá camina segura?



El sistema judicial y el penitenciario necesitan una reforma urgente. La delincuencia, la criminalidad y la violencia no son solo de policías persiguiendo bandidos, sino de jueces trabajando FACEBOOK

TWITTER

Expertos en seguridad afirman que estas estrategias no son nuevas y que habrá que revisar si son sostenibles en el tiempo como una medida efectiva para la contención de la criminalidad.



Catalina Miranda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, dijo que estos planes de choque no son nuevos y no es una estrategia innovadora. “Esto no quiere decir que sea mala, pues hay acciones del pasado que son efectivas”.



La experta dijo que esto no va a solventar, en el largo plazo, todos los problemas que tiene Bogotá y que de cara al futuro es necesaria una mejor articulación con la Fiscalía.



Finalmente, dijo que la inseguridad en Bogotá no se va a acabar con un plan de choque de cien días. “El sistema judicial y el penitenciario necesitan una reforma urgente. La delincuencia, la criminalidad y la violencia no son solo de policías persiguiendo bandidos, sino de jueces trabajando”.

Facebook Twitter Linkedin

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el general José Daniel Gualdrón y César Restrepo, secretario de Seguridad. Foto: Alcaldía de Bogotá

El exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero dijo que ‘Bogotá camina segura’ apunta a mejorar la seguridad de los ciudadanos en los territorios más conflictivos que tiene la ciudad y que en esa medida puede ser exitoso si se involucra a los ciudadanos, organizaciones sociales y gremios.



“Esto es muy importante. Sin esto, es muy difícil mejorar la seguridad en los territorios”, anotó.

5 preguntas a el comandante de la MeBog, José Daniel Gualdrón

Facebook Twitter Linkedin

General José Daniel Gualdrón Moreno. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cuál es el eje de la nueva estrategia?



Con ‘Bogotá camina segura’ vamos a focalizar delitos clave como el homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico. Vamos a priorizar ocho localidades relacionadas con hurto y otras cinco donde hay homicidio.



¿Cuántos uniformados se dedicarán a estas 11 nuevas líneas de acción?



Tendremos 390 uniformados que tienen la obligación de estar en los territorios haciendo prevención y disuasión, además de seguir articulados con la policía judicial haciendo seguimiento criminal. Estarán de forma permanente en las zonas priorizadas donde más afectan los delitos de alto impacto.



Aparte de los uniformados, ¿cuáles serán las capacidades operativas?



Tenemos 30 vehículos para la zona gourmet, 178 motocicletas, 46 bicicletas, dos drones y el halcón.



¿Cuáles fueron los resultados operativos con los que usted recibió la Metropolitana?



El año pasado se realizaron 182 capturas por extorsión, se afectó a la estructura ‘Satanás’ con 45 capturas, también al ‘Tren de Aragua’ con 35 capturas y se desarticularon más de 20 estructuras delincuenciales y se focalizaron los delitos en las localidades de Kennedy, Los Mártires y Suba.



¿Qué se viene?



Nosotros vamos a dar continuidad a los procesos investigativos, pero también hay que decir que tenemos estrategias nuevas encaminadas a generar articulación con la ciudadanía y con las instituciones. Con el alcalde y el secretario de Seguridad también estamos trabajando en tener entornos seguros.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ