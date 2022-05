El viernes 13 de mayo falleció por un accidente de tráfico el ingeniero Camilo Restrepo, su familia afirma que hubo negligencia en la actuación de la Policía Metropolitana de Bogotá al dejar sola a una persona indefensa. Por su parte, el comandante de la policía el general Eliécer Camacho, afirma que se cumplieron con los protocolos correspondientes.



En horas de la madrugada del viernes 13 de mayo, Powel Camilo Restrepo fue encontrado por un funcionario de la policía bajo el puente de la avenida Primera de Mayo. Según afirman las autoridades, los uniformados trasladaron a Restrepo hasta la clínica de Occidente, pero lo dejaron en libertad después de que el ingeniero tomara una actitud hostil y se negara a entrar.



El comandate de la policía, el general Eliécer Camacho dijo que "en ningún momento el mando medio de la policía manifestó haberlo ingresado a la clínica de Occidente. Él dice haber encontrado al ciudadano y lo traslada hacia la clínica de occidente y estando frente a la misma el ciudadano se niega a ingresar. Ante la negativa del mismo y ver que no estaba inconsciente los policías continúan con su trabajo".

Por su parte, la familia de Restrepo afirma que hubo actuaciones negligentes por parte de las autoridades, porque dejaron al ciudadano solo cuando este se encontraba en estado de indefensión, pues insisten que Camilo habría sido drogado para robar sus pertenencias.



Asimismo, la clínica de Occidente informó por medio de un comunicado de prensa, que los uniformados nunca reportaron el ingreso del ciudadano a la clínica y tampoco advirtieron sobre la presencia del hombre o que necesitara algún tipo de asistencia médica.

El caso

En los videos de las cámaras de seguridad se puede observar a Restrepo en compañía de un hombre y dos mujeres a la entrada de un establecimiento nocturno cerca de la avenida Primer de Mayo. En las imágenes se puede ver a el hombre desgonzado sobre una silla y al parecer entregándole voluntariamente sus pertenencias a una de las mujeres.



Después de ser notificado, la policía lo traslada a la clínica de Occidente, pero, según la versión de las autoridades, ante la negativa del hombre los uniformados lo dejan libre. Powel Camilo Restrepo caminó hasta la avenida Boyacá donde, minutos después, falleció por un accidente de tráfico.



Camacho afirma que, "de acuerdo a la información que nosotros tenemos él no estaba escopolaminado. Medicina legal no ha dado el resultado. Si hay un ciudadano que se encuentra con ingesta de bebdias embriagantes muchas veces los ayudamos coger un taxi, si la persona manifiesta no querer ingresar a la clínica o a un taxi, es también la voluntad del ciudadano".



Sin embargo, el mayor Luis Acosta afirma que se abrió una investigación disciplinaria para determinar si hubo una actuación negligente por parte de la policía al haber dejado al hombre en aparente estado de indefensión por ingesta de bebidas alcohólicas.

