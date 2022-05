Cerca de una hora fue el tiempo que transcurrió desde que la Policía encontró al ingeniero Camilo Restrepo debajo del puente de la avenida Primero de Mayo, en aparente estado de alicoramiento, y la discusión que el hombre tuvo con los uniformados minutos antes de abandonar la puerta de la Clínica del Occidente, desde donde inició una caminata de aproximadamente 20 minutos hasta la avenida Boyacá con calle octava, el punto donde perdió la vida luego de ser embestido por un vehículo de servicio público.



El hombre fue dejado en este lugar hasta que se calmara para que el vigilante lo ingresara al centro médico. FACEBOOK

El drama para Restrepo comenzó sobre las 2:30 de la madrugada del viernes 13 de mayo, cuando una cámara de video lo captó junto con otro hombre y dos mujeres más en la entrada de un establecimiento nocturno que colinda con el puente de la avenida Primero de Mayo.



En las imágenes se puede evidenciar al hombre desgonzado sobre una silla, mientras que una de las mujeres le arrebata todo lo que lleva en sus bolsillos; a pesar de encontrarse en estado de indefensión, pero consciente, él le entrega a la mujer sus pertenencias.

Este video corresponde al momento en que el hombre estaba fuera del bar, en el sector de la Primero de Mayo pic.twitter.com/UZzcPSBBde — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) May 16, 2022



Media hora después, los uniformados del CAI de Plaza de las Américas fueron notificados por un ciudadano para que retirara a un hombre que se encontraba tirado debajo del puente de la av. Primero de Mayo. Sobre las 3 de la mañana, los policías ingresaron a Powel Camilo Restrepo Torres a una patrulla con destino a la Clínica del Occidente.



Según la versión entregada por las autoridades, al llegar al centro médico, a las 3:16 de la madrugada, Camilo Restrepo adoptó una actitud agresiva y resistente cuando los uniformados intentaron entrarlo a la clínica. “El hombre fue dejado en este lugar hasta que se calmara para que el vigilante lo ingresara al centro médico. El señor les manifestó a los policías que no quería ser atendido y que se quería ir a su casa”, señaló el comandante de la Estación de Policía de Kennedy, mayor Luis Acosta.



Aunque el reporte operativo de los policías del cuadrante dice que los uniformados abandonaron al hombre solamente en el momento en el que este expresó que no quería ingresar al hospital y se tornó agresivo, lo cierto es que el mayor Acosta anunció que se abrió una investigación disciplinaria para determinar si alguno de los policías habría cometido negligencia al dejar solo al hombre que postreramente falleció en medio de la calle.



Luego del altercado en la entrada de la Clínica de Occidente, las cámaras de video registraron cómo Restrepo comienza a deambular por las calles aledañas al centro médico hasta llegar a la av. Boyacá con calle octava. Fueron cerca de 24 minutos y 1,8 kilómetros los que el hombre recorrió hasta encontrarse con la muerte.



A las 4:15 de la madrugada del viernes el reporte de la Secretaría de Movilidad informó acerca de un accidente a la altura de la av. Boyacá con calle octava, el mismo lugar donde fue captado por última vez Camilo Restrepo.



La versión del Mayor Luis Acosta apunta a que "el cuadrante encuentra una persona en estado de indefensión y es trasladada a la Clínica"



Escuche el resto del testimonio 🤳 pic.twitter.com/OUhwezAXs9 — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) May 16, 2022

Una versión diferente

Según las investigaciones, hubo una falla porque si la Policía lo hubiera retenido un tiempo más, él estaría aquí con nosotros FACEBOOK

De acuerdo con la versión entregada por los familiares del occiso, las autoridades no cumplieron con su trabajo, pues dejaron “a su suerte” a un hombre en estado de indefensión. Aseguró uno de los cuñados de la víctima que, “según las investigaciones, hubo una falla porque si la Policía lo hubiera retenido un tiempo más, él estaría aquí con nosotros”. De la misma forma, insisten en que Restrepo fue drogado con alguna sustancia para robarlo y que los uniformados que lo acompañaban no se percataron del verdadero estado de salud.



Por su lado, la Clínica del Occidente se pronunció ante el caso y afirmó, mediante un comunicado de prensa, que las autoridades nunca reportaron el ingreso de Restrepo a la clínica, que nadie se acercó a la entrada de urgencias a notificar de su presencia y que de la misma manera, nadie del personal médico sabía que Camilo necesitaba algún tipo de asistencia.



“Nuestras declaraciones están respaldadas por el registro de la cámara de video en el que se evidencia que la patrulla se retiró de la entrada de urgencias sobre las 3:23 de la madrugada, que el hombre permaneció ahí en el andén hasta las 3:28 y que posteriormente caminó solo hasta las Américas”, señaló el comunicado.



Finalmente, las autoridades señalaron que para este tipo de casos hay un protocolo que dice que la persona consciente podrá decidir si quiere o no recibir atención médica. En este caso, Camilo Restrepo se habría negado a ser atendido.



El cuerpo del hombre fue llevado al Instituto de Medicina Legal, donde pasó cerca de 72 horas como NN hasta que sus familiares dieron con su paradero. Al cierre de esta edición, el cuerpo aún no había sido entregado a los familiares por fallas en el sistema de reconocimiento.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ