La noche y madrugada en que Camilo Restrepo fue hurtado en la avenida Primero de Mayo no estaba solo. Según han confirmado sus familiares, sobre las 7:30 p.m., Restrepo ingresó con un amigo a un billar en este sector de rumba en el sur de Bogotá.



Este amigo corrió una suerte muy distinta a la de Restrepo. El primero, sobrevivió al denunciado hurto en el que los delincuentes habrían usado sustancias alucinógenas para ponerlos a ambos en estado de indefensión; Restrepo, en cambio, terminó bajo un puente, luego fue trasladado por la Policía hasta la Clínica de Occidente y, finalmente, falleció luego de ser atropellado en la avenida Boyacá con calle 8.



Según le relató la esposa del amigo de Restrepo a City Tv, el sobreviviente a esta tragedia llegó a casa a las 2:45 a.m. en un taxi. Sin embargo, su estado de salud alertó a sus familiares.



"Lo llevamos a la Clínica San Ignacio, donde yo refiero que mi esposo estaba con Camilo, que los dos son drogados y robados, que no sé nada de Camilo. Pero que mi esposo está en unas condiciones muy extrañas, que necesito que ayuden a identificar que le dieron porque me daba mucho miedo las consecuencias de esta droga en su cuerpo", relató la mujer.



De acuerdo con su testimonio, a los amigos les habrían suministrado una sustancia que no sería escopolamina, sino algo conocido como 'sustancia Z'.



"Se llaman drogas Z, que es la primera vez en mi vida que las escucho. Dice que esa droga lo que hace es adormecer a las personas, dejarlas muy vulnerables", relata la esposa, quien asegura que esto coincide con lo que revelan los videos de cámaras de seguridad. En uno de ellos, se ve cómo una mujer aprovecha la situación para sacarle cosas de los bolsillos a uno de los hombres.

"Él se sale porque se sintió muy mal, es lo que yo corroboro con el video. Él se sienta en el piso y es cuando la mujer se acerca y yo veo que le está sacando las cosas", relata.



Según indica, en este momento el sobreviviente de esa terrible noche está en shock, pero con vida.



Restrepo, en cambio, no llegó a tomar un taxi a su casa. Los reportes del cuadrante de Plaza de las Américas indican que fue encontrado debajo de un puente vehicular cercano al billar y trasladado hasta la Clínica de Occidente. Aunque el reporte indica que se lo dejó con el vigilante, pues Restrepo se resistió a ingresar a urgencias para ser atendido, la Clínica afirmó, mediante un comunicado de prensa, que las autoridades nunca reportaron el ingreso de Restrepo a la clínica, que nadie se acercó a la entrada de urgencias a notificar de su presencia y que de la misma manera, nadie del personal médico sabía que Camilo necesitaba algún tipo de asistencia.



Lo cierto es que Restrepo se marchó y llegó hasta la avenida Boyacá con calle 8, unos minutos al sur de la Clínica. Allí, murió en un siniestro vial.

