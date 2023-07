Otro caso de inseguridad se presentó durante la noche de este domingo 23 de julio, cuando un grupo de jóvenes caminaba por el sector de San Felipe en la localidad de Chapinero.



Según la versión entregada por Camilo Quintero, actor y gestor cultural bogotano, dos hombres aparecieron en una oscura calle de la 72 con Caracas e intimidaron al grupo de tres personas que caminaba por el lugar.

En la escena de los hechos, los delincuentes les pidieron a los jóvenes que les entregaran el celular y le provocaron varias cortadas en la mano a una de las víctimas.



Sin embargo, un detalle que llamó la atención de Quintero fue que uno de los delincuentes lo tomó de la mano, le partió uno de sus dedos y le dijo: “esto es para que siga escribiendo historias”.

El hombre denuncia que los delincuentes le fracturaron uno de sus dedos. Foto: Suministrada

El joven contó en diálogo con EL TIEMPO que se dedica a ser gestor cultural y que en este momento está trabajando en la creación de una casa de la cultura que sirva como espacio para diferentes muestras artísticas.



No obstante, dentro de sus proyectos también está la publicación de algunos libros que reseñan historias del conflicto armado en Colombia y que buscan la construcción de memoria en torno a diches representaciones artísticas.



Quintero dijo en este diario que le preocupa su seguridad, ya que posiblemente los ladrones no iban solo por su celular, sino que también le dejaron un mensaje intimidante al lesionarle una de sus manos.



Respecto a la otra víctima, esta fue trasladada a un centro asistencial de la zona, en donde el personal médico determinó que era necesario cogerle 17 puntos en una mano y 7 en la otra debido a la gravedad de sus heridas.



Frente a este hecho de inseguridad, el concejal de Bogotá, Rubén Torrado, rechazó el hurto y señaló que la delincuencia en esa zona de la ciudad se ha incrementado por las vallas y la falta de iluminación en las obras que se adelantan dentro de la construcción del Metro de Bogotá.

🚨 La inseguridad en el barrio San Felipe se agrava debido a las obras del Metro: vallas y falta de iluminación aumentan los casos de inseguridad. @Camilosquintero , actor y gestor cultural y su pareja, fueron víctimas de un robo mientras regresaban a casa por la 72 con Caracas. — Concejal de Bogotá Rubén Torrado (@ConcejalRuben) July 25, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

