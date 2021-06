'Si el paro no existiera, probablemente él estaría vivo'

Camilo Vélez Martínez era tranquilo, dedicado a su hogar y muy responsable. Sus compañeros de carrera en la universidad Minuto de Dios, de la que se graduó como ingeniero civil el año pasado, lo recuerdan como el compañero al que no le gustaba la rumba, el más aplicado.



“Él siempre era muy noble, una persona muy centrada; uno que es un poquito desaplicado, a él no le gustaba ese tema, muy de su hogar, siempre con su familia, no le gustaba mucho el desorden, una persona difícil de encontrar, y siempre fue muy buen estudiante, muy buen trabajador, siempre muy aplicado”, contó Andrés Díaz, amigo y colega ingeniero con quien también compartió trabajo recientemente.



Lo asesinaron la noche del pasado viernes 25 de junio con un cable atravesado en la avenida Ciudad de Cali, en inmediaciones del portal de Las Américas. Camilo no lo vio cuando iba en su moto, y terminó con una herida en su cuello, que le quitó la vida.



Pese a que llevaba poco de graduado, gracias a su profesionalismo se perfilaba como un gran ingeniero. Ya había estado en proyectos en Santa Marta y Bogotá y estaba trabajando con una empresa de cimentaciones y estructura de concreto. Su moto lo acompañaba a todas partes. Era hermano e hijo, de apenas 27 años de edad.



En un comunicado de prensa, la universidad Uniminuto le envió un mensaje de condolencias a la familia y rechazó estos hechos. “Como institución, hacemos un llamado al respeto por la vida como don de Dios y nos oponemos a cualquier acto de violencia que apague a nuestra juventud, sus sueños y proyectos”, informaron.



María Fernanda, su hermana, se despidió con unas sentidas palabras de Camilo, quien era su ejemplo a seguir. “Era una persona que trataba a todas las personas que conoció con respeto y admiración, desde los obreros, hasta a sus jefes, pues para él siempre era importante la persona independientemente de quien fuera, ya que eso se lo enseñaron mis padres, mi abuela y lo que ha vivido en este corto tiempo de su vida”, dijo.



Las exequias de Camilo fueron ayer, el mismo día en que se conocieron las primeras imágenes de uno de los principales sospechosos de haber puesto la guaya que generó su fallecimiento y que, al parecer, pertenecería a la denominada primera línea, que permanece en el portal de las Américas. En las imágenes se observa a un joven con un saco con capucha de líneas grises.



Visiblemente inquieto y, al parecer, tratando de retirar el cable que acabó con la vida de este joven de 27 años de edad. Quien graba es un ciudadano, y su interés está en el cuerpo de Camilo que está en el piso, más que en tomar la acción de la persona que aparece desenredando la cuerda.



Sin embargo, fuentes de inteligencia consultadas por este diario confirmaron que, mientras avanza la investigación para esclarecer este hecho, por el que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos, este joven es uno de los principales sospechosos.



El secretario de Seguridad, Hugo Acero, explicó que los responsables de este tipo de hechos vandálicos tienen dos propósitos al colgar cables en avenidas y calles. Por un lado, buscan impedir el paso de motorizados de la policía, pero también como parte de retenes ilegales que instalan para impedir el paso de los ciudadanos a menos de que paguen una tarifa.



En un video publicado en redes sociales por la autodenominada primera línea de Las Américas, rechazaron este suceso y aseguraron que ese grupo no era responsable del asesinato. También publicaron el mismo video que tienen en poder las autoridades.



El secretario de Seguridad, Hugo Acero, habló sobre el avance esta investigación. “La Policía y la Fiscalía asumieron la investigación, se tienen videos, y se ha puesto una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregue información. De hecho, son personas que participaban en la actividad de bloqueos y seguramente muy pronto habrá resultados”.



Camilo Vélez ya se perfilaba como un gran ingeniero, a pesar de su poco tiempo como profesional. Foto: Archivo particular

El mensaje final de la familia

A continuación, le mostramos las palabras de los seres queridos del Joven Camilo Vélez tras su muerte y ante la situación que está viviendo el país:



“Esta situación nos da desaliento, pero con las ganas de decir que deseamos que no muera más gente y lamentamos el profundo dolor que cada familia colombiana ha tenido que pasar por sus familiares perdidos a manos de esta guerra que se está viviendo.



Al Presidente y la alcaldesa de Bogotá les pedimos justicia por toda esta dolorosa situación. Justicia para que no quede impune, porque sabemos que eso no debió haber ocurrido. Así mismo, y desde el corazón, pedimos diálogo y reconciliación con el pueblo manifestante, para que el país no atraviese por más violencia y no hayan más tragedias como la que pasó con Camilo, pues si el paro no existiera, probablemente él estaría vivo, al igual que todas las personas que han fallecido.



Como sociedad debemos tener más empatía por la vida ajena, porque todos somos padres, hijos, hermanos, nietos, etc. Y no estar viviendo una vida llena de violencia, tener que estar leyendo noticias día tras día sobre nuevas personas muertas o, en el peor de los casos, recibir la noticia de que el muerto es de uno".



REDACCIÓN BOGOTÁ. EL TIEMPO.

Twitter: @BogotaET



