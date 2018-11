Cambios que trae el Plan de Ordenamiento y que usted debe conocer

Los peatones y los biciusuarios junto con el ambiente y el espacio público son los protagonistas de la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que fue radicado para el estudio de los asuntos ambientales por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Ese POT, que implica una revisión a fondo y una definición del modelo de ciudad para los próximos 12 años, irá en unos cuatro meses a estudio del Concejo de Bogotá, una vez se tenga la aprobación de la CAR, se culmine el proceso de participación con la comunidad y se obtengan los comentarios del Consejo Territorial de Planeación.



El secretario distrital de Planeación, Andrés Ortiz, dijo que la apuesta es mejorar la calidad de vida de los bogotanos con sostenibilidad ambiental, social y económica.

La Administración propone asuntos claves como dejar en el pasado el concepto de vías estructuradas en función del carro, para entrar en el esquema de la “calle completa”, que se diseña de fachada a fachada y garantiza espacio para todos los actores viales. A partir de este POT, las nuevas vías de la ciudad deberán tener ciclorrutas, por ejemplo.

En materia ambiental, le apuesta a la consolidación y conexión de los recursos naturales de la ciudad, pero en función de permitirles a las personas el uso y disfrute de esos espacios, con proyectos como el sendero de las Mariposas en los cerros orientales o las alamedas en el río Bogotá.



También están apuestas como bajar el consumo de energía percápita con acciones como la consolidación de un sistema de movilidad sostenible y lograr eficiencia en el manejo de las basuras, todo en función de mejorar la calidad del ambiente. “Se busca hacer una ciudad resiliente y adaptativa al cambio climático”, explicó Ortiz.



El proyecto también se ocupa de cuál debe ser la prioridad de la ciudad en asuntos económicos, y plantea como estrategia la especialización en servicios y en el uso del aeropuerto como eje de las exportaciones.



A nivel regional, el POT propone superar el rezago de 60 años de conectarse con la región, y aunque no puede tomar decisiones, deja planteada la urgencia de abordar el tema, teniendo en cuenta la conexión estructural que tiene Bogotá con los municipios vecinos. “Estamos en más de 380.000 personas que diariamente entran y salen de Bogotá”, advierte Ortiz.

“Es un tema vital y urgente, pero no plantea decisiones más allá del río Bogotá, porque estaríamos pasando de jurisdicción. Se deja la recomendación de la urgencia del área metropolitana o una institucionalidad de planificación, de manejo ambiental”, dijo Ortiz.

Renovaciones que se vienen con el nuevo POT

• No a parqueaderos

El nuevo POT propone eliminar la obligación de construir un mínimo de parqueaderos en los proyectos. Es decir, deja en libertad a los constructores de incluirlos o no. Y prohíbe en los nuevos proyectos dejar parqueaderos en los primeros pisos de los edificios.



• Antejardín público

En todos los nuevos proyectos, los antejardines serán de uso público. No podrán tener cerramientos ni cubiertas. Estará prohibido parquear. Habrá un plan de liberación y regularización para los antejardines que hoy tienen construcción en la ciudad.



• Bahías serán plazas

Bahías de parqueo temporal solo serán para ascenso y descenso de pasajeros de transporte público, cargue y descargue, vehículos de emergencias y de transporte de personas con discapacidad. Las que no sean para este uso se convertirán en plazoletas.



• Jardines infantiles

Se propone que en todos los barrios de la ciudad, donde se necesite, se podrán instalar jardines infantiles y sedes para la atención de adultos mayores. Esta última es la población que más atención necesitará en el futuro. Hoy está restringida la ubicación de jardines.



• Cambios en las UPZ

Se mantienen las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como división geográfica de Bogotá. Se acabarán las normas individuales por UPZ y se establecerán reglas generales que se apliquen en toda la ciudad, según las características de cada unidad de planeamiento.



• Bicicleta y peatón

Los nuevos proyectos estarán obligados a incluir ciclorruta en todas las vías. Se expedirá una cartilla sobre la vía completa, es decir, de fachada a fachada, que ordena garantizar espacios proporcionales a la necesidad y vulnerabilidad de todos los actores viales.



• Barrios con diversidad de comercio

El nuevo POT promueve una ciudad de uso múltiple (mezcla de usos) para facilitarles la vida a los microempresarios que hoy no pueden poner sus negocios en ciertas zonas de la ciudad. Lo que se busca es promover la mezcla responsable de usos para minimizar los desplazamientos y dinamizar la ciudad.



• La terraza es de todos en el edificio

La terraza de los edificios deberá ser de acceso público para todos los residentes de los edificios, y no solo para quienes ocupan el último piso, como ocurre de manera habitual. Las administraciones de los edificios no podrán impedir que todos los residentes las usen para su recreación.



• Máximas alturas en grandes avenidas

Las máximas alturas, que podrían llegar hasta 20 pisos, solo se podrán realizar sobre las grandes avenidas, los corredores de transporte público. También se premiará con descuentos del 5 al 15 por ciento de la carga urbanística a los proyectos de entre siete y más de 18 pisos que promuevan alturas variables en sus proyectos

Densificación en corredores de transporte y mezcla de uso, dos claves del POT

EL TIEMPO habló con el secretario distrital de Planeación, Andrés Ortiz.



Con nuevo POT, ¿dónde se podrá densificar?

Donde el POT encontró transporte público masivo y espacio público por encima de los estándares y que permite más gente. No se va a permitir donde la ciudad ya es altísima y donde no hay espacio público.



Entonces, ¿dónde sí se podrá?

En los corredores de TransMilenio, de la primera y la segunda línea del metro (que el POT deja planeada para ir de la 72 con Caracas a la 80 y a Suba). A lado y lado serán los grandes sitios de densificación y también frente a los grandes cuerpos verdes, alrededor del Simón Bolívar, alrededor de algunos cantones, de la 30.



¿Cómo será el tema de la mezcla de usos?

Será una ciudad de uso múltiple con medidas más fuertes de mitigación de impactos. Una mezcla de usos para facilitarles la vida a los microempresarios que están en los barrios haciendo camisas, confeccionando; hoy hay muchos barrios donde no está permitido, eso no tiene impacto, pero es una persona más que no se desplaza.



¿Y qué pasará en barrios como Santa Ana, que son residenciales?

Sobre las grandes vías, como la 7.ª, la mixtura es grandísima: comercio, oficinas, viviendas. Sobre zonas residenciales, comercio pequeño, que se estimula en el primer piso: un café, una droguería. Directamente sobre los residenciales, como el ejemplo que usted pone, tendremos una norma universal: habrá guarderías infantiles y casas para el adulto mayor en toda la ciudad. Necesitamos que la gente se desplace menos y todo lo tenga más cerca



¿Habrá edificios como el de 67 pisos del centro?



El POT tiene una condición, no se puede ni trasladar el suelo ni pagar. Hay que dejar un mínimo de espacio público por habitante; en la medida en que el edificio va creciendo, tiene que seguir cediendo; llega un momento en que no puede seguir creciendo porque se queda sin lote, ahí tiene su autocontrol.

Bogotá será una ciudad de proyectos

Una de las apuestas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa es concretar la ocupación del suelo con programas y proyectos estratégicos, estructurantes y detonantes.



Entre los estratégicos están Lagos de Torca, Ciudad La Conejera, Ciudad Arrayanes, Ciudad Encenillos, Ciudad Río, Lagos de Tunjuelo y Ciudad Usme. Son actuaciones urbanas integrales asociadas al tratamiento de desarrollo en grandes extensiones del suelo urbano y de expansión, como previsión al crecimiento de la ciudad.



En segundo lugar están los proyectos estructurantes en temas de ambiente, infraestructura vial, transporte y servicios públicos. Ejemplos de estos son las troncales de TransMilenio, las líneas del metro, los transmicables y la red para el uso de la bicicleta. En servicios, por ejemplo, se destacan las plantas de tratamiento de Canoas y Salitre en su segunda etapa.

En la tercera categoría están los proyectos que la Alcaldía llama detonantes, que son aquellos que generan impacto en la zona donde se desarrollan, como el Distrito Creativo del Bronx en el centro.



Hay programas que se priorizaron en el POT, como la integración y la rehabilitación de la Estructura Ecológica Principal en el espacio público efectivo, la recuperación y renaturalización de suelos de protección ocupados, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, la generación de nuevos parques y el programa de la bicicleta.



El proyecto de acuerdo también plantea la necesidad de dar continuidad a los proyectos de largo alcance previamente iniciado, en temas tales como el sistema de movilidad, el suelo para vivienda de interés social, los servicios públicos domiciliarios, la construcción de parques y la habilitación de suelos para equipamientos dotacionales (colegios, jardines, casas de adultos).



Según Planeación, la propuesta de apostarles a proyectos de fundamento en el impacto que pueden lograr al estructurar grandes espacios urbanos o detonar un urbanismo en función de las personas.



YOLANDA GÓMEZ

EDITORA EL TIEMPO

