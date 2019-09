¡Ojo! nuevos cambios operativos en TransMilenio

La empresa Transmilenio S.A. comenzó a implementar una serie de cambios para dar cabida a la nueva flota que, desde junio pasado, comenzó a reemplazar los buses antiguos de las fases I y II de las troncales del Sistema.



Hay que recordar que desde el pasado 16 de junio hasta la fecha han comenzado a operar en Bogotá 516 buses nuevos, 174 biarticulados y 342 articulados y en los próximos meses, hasta agosto del año 2020 llegarán los 925 vehículos restantes, 790 biarticulados y 135 articulados. De esta forma se completarán los 1.441 buses de la nueva flota.

El próximo 30 de septiembre entrarán en operación 72 buses biarticulados para el patio de la Calle 80. Luego, el 1 de octubre llegarán 104 biarticulados para el patio Tunal – Sur II. Mientras, el 12 de octubre comenzarán a rodar 96 articulados y 58 biarticulados para el Patio Usme.



Por esta razón, hasta el próximo primero de octubre, se están llevando a cabo tres tipos de modificaciones en estaciones y portales del Sistema:

¿Cuáles son esos cambios?

Reubicación de parada: Corresponden a modificaciones dentro de la misma estación. En este caso los usuarios pueden seguir utilizando las mismas estaciones, pero deben moverse sólo unos metros o a otro vagón.



Omisión o adición de parada: Se trata de las modificaciones en servicios, esto significa que algunas rutas cambiarán sus paradas en casos específicos.

Imagen TransMilenio Foto: TransMilenio

Cambios en estaciones

Desde el próximo miércoles 11 de septiembre habrá cambios menores en las estaciones: Marly, C.D.S. - Kr 32 y Marsella. Es decir, los usuarios deberán moverse unos metros dentro del mismo vagón en la misma estación para tomar sus servicios habituales.



Los servicios B14 y F14 ahora tendrán una nueva parada en la estación Ricaurte (Calle 13). Mientras, las rutas C19 Y F19 adicionarán paradas en las estaciones: Kr 43 y De La Sabana (troncal Américas).



Las rutas H17 y C17, no pararán en la estación Marly. Los servicios B14 Y F14 omitirán su parada en las estaciones: C. D. S - kr 32 y De La Sabana.



Entre tanto, a partir del sábado 14 de septiembre habrá cambios menores en las estaciones: Calle 72, Calle 76 y Calle 142. Es decir, los usuarios deberán moverse unos metros dentro del mismo vagón en la misma estación para tomar sus servicios habituales.



Las rutas D24 y J24 no pararán en la estación Polo.

Transmilemio S.A cuenta con el apoyo de su grupo de anfitriones en las diferentes estaciones para brindar orientación de primera mano a los usuarios.



Con la llegada a Bogotá de los 1.441 nuevos buses, se aumenta en un 42 % la capacidad adicional del Sistema, es decir, 140 mil cupos más para los usuarios.



Los detalles de esta información también se pueden encontrar a través de las redes sociales institucionales, páginas web www.transmilenio.gov.co o comunicarse a la línea 195 o al teléfono 4824304, donde la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones responderá sus inquietudes.

REDACCIÓN BOGOTÁ