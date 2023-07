Tres millones de usuarios al día: esa es la cantidad de pasajeros que, generalmente, transporta TransMilenio en la capital. Con 11 troncales en operación, 138 estaciones y 9 portales, este sistema se ha vuelto vital en la vida de los capitalinos.



Es por ello que, a medida que la ciudad crece, también lo hace la demanda de transporte. Esto puede generar colapsos, retrasos y problemas en el servicio, especialmente durante las conocidas "horas pico". Por esta razón, el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá anunció a través de redes sociales que algunas de sus rutas sufrirán cambios en sus horarios.

El Sistema Integrado tendrá algunos cambios en sus servicios para ayudar en el flujo y la congestión en estaciones. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Según un trino publicado por la empresa, desde el sábado 29 de julio cuatro de sus rutas troncales tuvieron afectaciones.

Estos son los nuevos horarios

Por un lado, la ruta C17 se moverá de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 4:00 a.m. a 3:00 p.m.



Los horarios de la ruta H17 serán los siguientes:

Lunes a viernes de 4:30 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

Y las rutas C30 y G30 tendrán estos nuevos horarios:

Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

La contraloría alertó sobre el déficit fiscal de TransMilenio

La Contraloría alertó sobre el déficit fiscal de TransMilenio, que supera el 53,1 por ciento. Aunque la operación está garantizada por lo que resta del año, el sistema espera que tanto el distrito como la nación le otorguen más recursos.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS