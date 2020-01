Cambio Radical ganó pulso por primera vicepresidencia en Concejo

Después de un intento frustrado y una sesión aplazada sin haber comenzado, el Concejo de Bogotá eligió este viernes al concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla, de Cambio Radical, como su primer vicepresidente.

La vicepresidencia es el segundo cargo más apetecido en el cabildo distrital, después de la presidencia, que en esta ocasión fue entregado a Carlos Fernando Galán, de Bogotá para la Gente.



Vega fue elegido con 31 de votos a favor. Los otros 13 fueron en blanco y correspondieron al partido Alianza Verde.



Los votos de logrados por Vega, con lo que les ganó el pulso a la Alianza Verde, corresponden al resto de bancadas políticas, entre ellas Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y Bogotá para la Gente.



Tras su elección, el concejal Vega escribió en Twitter: "Paso a paso hemos construido el camino en el Concejo de Bogotá. Con humildad pero con decisión, convencido de esta apuesta por el beneficio de los ciudadanos. Llegar a la Vicepresidencia de la mesa directiva es parte de esos logros que satisfacen porque se han conseguido a pulso".



Y Samir Abisambra, del Partido Liberal, explicó por qué su colectividad apoyó la postulación de Vega. "Como oposición (Cambio Radical) tienen derecho a escoger quien va a ser su representante en la mesa directiva y los demás partidos tienen que respetar las decisiones internas que toma cada uno de los partidos".



No obstante, la concejal Lucía Bastidas, de Alianza Verde, advirtió que esperaba que Cambio Radical no vaya a hacer una "oposición paralizante para la ciudad, ni van a usar el aparato judicial para frenar el desarrollo de Bogotá (...) y "no repitan lo que hicieron opositores de ⁦Enrique Penalosa".



Desde el mismo primero de enero, cuando se instaló el Concejo capitalino, empezó una puja por la vicepresidencia, liderada por Cambio Radical y el Centro Democrático.

Y aunque la elección había quedado aplazada para este jueves, tras un fuerte debate, en el que incluso hubo señalamientos contra un secretario de la actual administración distrital de supuestamente querer interferir en la conformación de la mesa directiva, la sesión fue aplazada antes de que se instalara.



Y este viernes, el Concejo de nuevo deliberó sobre la elección del primer vicepresidente y eligió a Yerfer Vega.



Cabe recordar que el partido Cambio Radical, al cual pertenece Vega, se declaró este jueves oficialmente en 'oposición constructiva' frente a la administración de Claudia López.



Así, esta colectividad, con cuatro curules en el cabildo distrital y la única en declararse en oposición, logró hacerse a la primera vicepresidencia.



Esto porque Carlos Fernando Galán, quien obtuvo la segunda mayor votación en la elección a la alcaldía, lo que le daba de inmediato una curul en el Concejo -de acuerdo con el estatuto de la oposición-, decidió declararse independiente.



Redacción Bogotá​