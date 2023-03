Debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que se llevarán a cabo desde el viernes 31 de marzo al lunes 3 de abril en el sistema, TransMiCable ajustará su horario de operación para que los ciudadanos no se vean afectados por estos cierres temporales.



El sistema cuenta con 163 cabinas y reduce el tiempo de los traslados de una hora a trece minutos. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Horarios de cierres

- Viernes 31 de marzo: operará de 4:30 a.m. a 8:15 p.m

- Sábado 1 de abril: de 6:30 a.m. a 8:15 p.m.

- Domingo 2 de abril: irá de 6:30 a.m. a 6:45 p.m.

- Lunes 3 de abril: de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Cabe mencionar que hay rutas alimentadoras diversas que brindarán cobertura en la zona durante el mantenimiento preventivo como lo son:

- 6-4 Vista Hermosa

- 6-8 Paraíso

- 6-12 Villa Gloria



De igual manera, hay rutas zonales que le servirán durante este periodo de tiempo, estas rutas son:

​

- H610 Paríso - A610 Chicó Norte

- T11 Alpes - Calle 222

- 742A Bulevar Niza - Paraiso

- 624 Verbenal del Sur - 20 de Julio

- P39 Arabía - Zona Franca

- C201 Patio Bonito - Paraíso

- H627 Alpes - D627 Santa Helenita

- H631 Paraíso - B631 AV. Calle 134

- H632 Est. General Santander - Villa Gloria

- H638 Est. Juan Pablo II - Arabia



Tenga en cuenta que se harán cierres de cinco metros alrededor de las pilonas a intervenir. Por tu seguridad, aleja niños y niñas del lugar.

