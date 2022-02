“Hay muchas herramientas de política pública que se han hecho para enfrentar el cambio climático. Pero esta encuesta nos demuestra que no ha sido suficiente (...). ‘Falta de conocimiento (de las empresas)’ es el título de la obra”. Así resume Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), los resultados que arroja la primera edición de la encuesta de ‘Descarbonización y Acción Climática’, revelada este jueves.



Esta encuesta, aplicada a 1.513 empresas de Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca, analiza cinco dimensiones en la relación entre sector privado de Bogotá Región y el cambio climático: el conocimiento y la percepción de las empresas hacia la acción climática, sus capacidades de descarbonización y la acción climática, su gestión y los retos y oportunidades que quedan en esas áreas.

Un diagnóstico

En su primera parte, la encuesta arroja datos que apuntan a que no hay claridad entre las empresas sobre el cambio climático y sus efectos.

Así, si bien el 51 por ciento de las encuestadas conocían el concepto de cambio climático, 72,9 por ciento no sabían qué era descarbonización y 86,2 por ciento, qué era carbono neutralidad.



Además, solo de dos cada diez empresas percibían una relación directa entre sus operaciones y el cambio climático. Y, específicamente, las empresas relacionadas con manufactura eran las que menos creían que sus operaciones tenían relación con el cambio climático.



Adicionalmente, 60 por ciento de las empresas identificaron el aumento de precio de las materias primas como uno de los posibles riesgos asociados al cambio climático, pero no identificaron como riesgos otros factores relacionados con desastres naturales o cambios en la temperatura o en los patrones de lluvias.



Al final, solo 6 de cada 10 habían realizado alguna vez una acción climática.

¿A qué se debe esta suerte de desconexión entre los sectores productivos y los compromisos reales de mitigación del cambio climático? La encuesta preguntó a las empresas por los retos internos que, creían, debían resolver para entrar en esa sintonía con la realidad ambiental del planeta. Estas aseguraron que entre los retos principales por resolver estaban la falta de conocimiento para implementar medidas y el desconocimiento de la normativa en materia ambiental (ver otras más en el gráfico).

Pero, a su vez, identificaron retos externos como la falta de oportunidades de acceso a incentivos tributarios, no contar con asistencia técnica y la falta de acceso a mecanismos de financiación para implementar medidas para mitigar el cambio climático, entre otras.



“El mensaje de la encuesta es que no hay tanto conocimiento alrededor de lo que significa el cambio climático, no hay claridad alrededor de cuáles son los instrumentos para mitigarlo, ni hay suficiente información de qué instrumentos normativos existen y que incentivan transformaciones en estas áreas. El reto que tenemos es ver cómo esto se traduce en una serie de acciones para vincular al sector privado para que empiecen a abordar los temas referentes a cambio climático”, anotó el presidente de la CCB.

¿Qué hacer?

A partir de este diagnóstico, la encuesta de la CCB ofrece, además, una serie de recomendaciones y oportunidades para que las empresas se enruten hacia procesos de mitigación del cambio climático que se ajusten a las características de su sector y a sus capacidades financieras.



En principio, la CCB recomienda comenzar con acciones de generación de conocimiento y formación para que las empresas profundicen su aprendizaje sobre calentamiento global y las acciones que pueden implementar para reducir emisiones y huella ambiental.



Pero también hace un llamado a otros actores. En temas de financiación, la CCB sugiere “promover y ampliar, a través de Bancóldex, Financiera de Desarrollo Nacional y Findeter, entre otras entidades, el portafolio de servicios y productos para la financiación de proyectos de establecimiento de modelos de negocio con fuentes alternativas de energía y bajo consumo de combustibles fósiles”.



Para el presidente de la CCB, no obstante, este proceso requiere un fortalecimiento previo de las empresas. “No podemos olvidar que el 98 por ciento del ecosistema empresarial es de micro y pequeñas empresas. Y quienes están este segmento tienen menores niveles de desarrollo empresarial y el 35 por ciento de las empresas que tienen matrícula mercantil ni siquiera tienen contabilidad. El reto de cómo hacer apropiación alrededor de estos temas tienen una doble necesidad de esfuerzo: por una parte, en ver cómo contribuir para que las empresas apropien instrumentos disponibles (acciones e incentivos de acción climática), pero eso no es posible si no existe suficiente nivel de desarrollo de la empresa para poder hacerlo”, argumenta.



En ese sentido, explica, la CCB comenzará a asesorar a las empresas en este componente de acción climática como un asunto transversal. Para hacerlo lanzaron ayer también una ‘Guía de descarbonización y acción climática’ que está disponible en internet (ver recuadro y QR) que ayudará a las empresas a adquirir el conocimiento que requieren para abordar el problema y les dará una ruta de acción. El objetivo es que en la segunda edición de esta encuesta, que será dentro de dos años, algunos de los indicadores hayan mejorado.

¿Cómo usar la ‘Guía de descarbonización’?

La guía lanzada por la CCB puede ser descargada de manera gratuita en su página web y está dirigida a empresarios de los sectores industria, construcción, comercio, servicios, agrícola y mineros. En el documento base y en los anexos encontrarán información sobre la descarbonización y la neutralidad de carbono, además de normativa internacional y nacional pertinente. La guía ofrece diagnósticos por cada sector para que los lectores comprendan el impacto ambiental que genera cada uno.



Adicionalmente, la CCB ofrece rutas de trabajo y casos de éxito por sector para que los interesados puedan luego, paso a paso, formular un plan de trabajo que se adecúe a su realidad. La guía contiene incluso un capítulo dedicado a explicar las posibles fuentes de financiación.

“Es un instrumento completo que se complementa con un ejercicio de conferencias, charlas y conversaciones que vamos a hacer con Nación y Distrito”, apuntó el presidente de la CCB.

