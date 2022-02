La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) lanzó este jueves su encuesta de 'Descarbonización y Acción Climática' en la que 1.513 empresas de Bogotá y 59 municipios de la jurisdicción de la CCB respondieron preguntas sobre su percepción sobre los conceptos de cambio climático y descarbonización y sobre sus prácticas para reducir su impacto ambiental.



La encuesta, además de los resultados generales, los filtró según el tipo de sector empresarial y según el tamaño de las empresas.



Según la encuesta, 51 % de las empresas conocen el concepto de cambio climático y conocen las medidas a implementar. No obstante, 72,9 % no sabe qué es la descarbonización y 86,2 % no sabe que es la carbono neutralidad. Además, 57,2 % tampoco sabía que Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases efectos invernadero en un 51 % para el año 2030.



Así mismo, solo de cada 10 empresas perciben una relación directa entre sus operaciones y el cambio climático. Específicamente, las empresas relacionadas con manufactura son las que menos creen que sus operaciones tienen relación con el cambio climático.



No obstante, la encuesta también revela un bajo conocimiento de iniciativas e incentivos para que el sector privado combata el cambio climático. 45,3 % no conoce iniciativas relacionadas con el cambio climático y la descarbonización en la que la empresa pueda participar; y el 48,1 % no conoce de incentivos para apoyar sus proceso de descarbonización.

¿Qué están haciendo las empresas para combatir el cambio climático?

A la pregunta ‘¿La empresa ha realizado alguna acción relacionada con medidas para hacerle frente al cambio climático?’, estas fueron las respuestas por sector:



Comercio

Sí: 57,4 %

No: 42,4 %



Servicios

Sí: 32,7 %

No: 65,9 %



Manufactura

Sí: 21,5 %

No: 77,6 %



A su vez, las empresas encuestadas identificaron algunos de los retos que sí han enfrentado para avanzar hacia la mitigación del cambio climático:



Falta de oportunidades de acceso a incentivos tributarios: 71,5 %



No contar con la asistencia técnica o formación especializada: 69,1 %



Falta de acceso a mecanismos de financiación: 62,1 %

¿Qué motivaría a las empresas trabajar para avanzar hacia la descarbonización?



Por tanto, las empresas consideraron que puede haber algunos incentivos para comprometerse a la transición hacia la descarbonización. Los encuestados respondieron sí a estas opciones (entre otras más):



Facilidades para acceder a tecnologías amigables con el medio ambiente: 80,8 %



Beneficios tributarios: 79,5 %



Visibilización de los esfuerzos en gestión del cambio climático: 76,4 %



Mejorar la competencia de las empresas al recibir formación o asistencia técnica: 72, 1 %



Acceso a redes de conocimiento: 71,9 %



Facilitar el acceso al apoyo financiero para apalancar la implementación de medidas; 68,2 %



Además, la CCB les preguntó '¿Cuáles son las medidas que considera que podría implementar en su empresa para lograr la carbono neutralidad en el tiempo que indicó en la anterior pregunta?. 68,5 % de las empresas sí consideraron que podría implementar buenas prácticas en gestión ambiental y energética; 63,8 %, acciones de optimización de consumo de agua; y 63 %, acciones como el uso de la bicicleta, compartir el vehículo o caminar para ir al trabajo.

Recomendaciones de la CCB

Ante este panorama, la CCB recomendó avanzar en acciones de generación de conocimiento, formación y financiación.



Específicamente, en este último punto, sugirió, "promover y ampliar, a través de Bancóldex, Financiera de Desarrollo Nacional y Findeter, entre otras, el portafolio de servicios y productos para la financiación de proyectos de establecimiento de modelos de negocio con fuentes alternativas de energía y bajo consumo de combustibles fósiles".



A su vez, la CCB lanzó la 'Guía de Descarbonización y Acción Climática', que busca ser una guía práctica, técnica y flexible para avanzar hacia sus aportes al medio ambiente. En esta guía, las empresas encontrarán herramientas para comprender mejor el panorama de cambio climático y la normativa internacional y nacional vigente. En otra sección, la guía ofrece una hoja de ruta que incluye el paso a paso para que las empresas avancen hacia los objetivos que se establezcan. Finalmente, la guía arroja un portafolio de medidas.



Y, para que eso se materialice, la guía da información sobre los mecanismos de financiación.



Para complementar este documento, la CCB ofrecerá cátedras temáticas de socialización, para resolver dudas y profundizar en algunos temas. La Guía puede encontrarla aquí.

