Por decisión del Concejo, ¿en Bogotá habrá día sin carne?

En una decisión histórica, el Concejo de Bogotá aprobó ayer el proyecto de acuerdo que declara la emergencia climática en la ciudad. Ahora la iniciativa debe pasar a sanción de la alcaldesa Claudia López.



El proyecto consta de 11 artículos, en los cuales establece 10 mandatos y 40 estrategias que deben seguir la actual administración y las dos siguientes para mitigar el impacto del cambio climático y generar conciencia ambiental entre los bogotanos.

Según la concejala y autora del proyecto, Susana Muhamad (Colombia Humana y UP), el articulado contempla decisiones estratégicas como, por ejemplo, que a partir de 2022 no se pueda comprar flota de buses que operen con combustibles fósiles, que a finales de 2021 se tenga un plan estratégico de recuperación de la estructura ecológica principal a 12 años.



Además, según explicó la concejala, el proyecto pretende que se protejan los suelos de la Sabana y la ciudad, que se establezca un código de construcción sostenible, que se haga reutilización del agua y uso eficiente de esta antes de un proyecto como Chingaza II, que se declare el día sin carne como forma de generar conciencia sobre el efecto invernadero, que se cree una ruta para terminar el modelo de manejo de residuos con el que opera hoy el relleno Doña Juana.



Muhamad también dijo que el se busca que ordenamiento territorial sea alrededor del agua, brindar información a los niños sobre el cambio climático y por qué hay que cambiar la forma de vida, y crear un panel distrital de cambio climático integrado por científicos para asesorar al cabildo distrital en el control político sobre la situación el cambio climático.



La iniciativa ahora debe pasar a sanción de la alcaldesa Claudia López para que sea acuerdo de la ciudad. Esto se da por hecho, si se tiene en cuenta el mensaje de “felicitaciones” del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, a la concejala Muhamad y al Concejo por la aprobación del acuerdo.



“Nuestra generación debe ser capaz de unirse en torno a los grandes retos de la humanidad”, escribió Gómez en un tuit.



Y recientemente la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, había expresado su respaldo. "Este proyecto de acuerdo resulta necesario y llega en el momento indicado. Ha logrado reflejar de manera exitosa el sentir de personas de todos los grupos sociales, esa preocupación que tenemos por un futuro que resulta incierto. Estamos a tiempo de tomar consideraciones específicas", dijo Urrutia.



“Esperamos la ratificación y la sanción de la alcaldesa, y empezar a hacer el control político y la activación del movimiento ciudadano”, dijo la concejala, quien destacó que el proyecto cuenta con el apoyo de 88.000 firmas y más de 100 organizaciones.



La concejala agregó que ahora viene el gran reto de la implementación y aseguró: "El Concejo de la ciudad y la ciudadanía hoy le cumplieron a la generación que ya nacieron en este siglo, a los niños y jóvenes que saben que si no actuamos en estos 10 años, no habrá futuro para ellos".



El proyecto fue aprobado en segundo debate por consenso, y en la sesión se acordó que todos los concejales quedaran como coautores.



Redaccón Bogotá

