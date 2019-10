Cambian pruebas para garantizar seguridad de adultos y niños en carros

La protección para peatones, usuarios vulnerables de las vías, de niños y la incorporación de ayudas a la conducción, así como las calificaciones, son algunos de los cambios que introduce a partir de diciembre próximo Latin Ncap en sus pruebas del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe.

Así lo explicó a EL TIEMPO Alejandro Furas, secretario General de Latin NCAP. En términos generales, lo que va a pasar es que ante la llegada de nuevas tecnologías que ayudan a la conducción segura, se ampliarán los ítems de evaluación.

Para entender de qué estamos hablando, Latin NCAP es la organización que hace las pruebas de seguridad para ocupantes de los vehículos nuevos que se venden en América Latina y califica entre 0 y 5 estrellas el desempeño del auto examinado. Las pruebas se hacen en Alemania, cerca de Múnich, en el laboratorio de ADAC (Automóvil Club Alemán), esto porque no hay laboratorios independientes acreditados en América Latina.

¿Cuáles son los cambios en el protocolo?



El nuevo protocolo de evaluación cambia de una calificación de estrellas para adultos y niños por separado, a una calificación de estrellas única. Vamos a integrar cuatro aspectos: Protección de ocupante adulto, de ocupante infantil, protección para peatones y tecnologías de asistencia a la conducción.



¿Esas ayudas aumentarán la calificación? ¿De qué ayudas hablamos?



Del control electrónico de estabilidad , los recordatorios de uso de cinturones de seguridad delanteros y traseros, la protección de peatones y una mejor protección contra impactos laterales. Todo esto aumenta su relevancia en el nuevo protocolo.



El Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) y las tecnologías preventivas como la detección de punto ciego (BSD), el asistente de mantenimiento de carril (LKA) y la disponibilidad de detección de borde de carretera (RED) recibirán puntos.



¿Cómo incide esto en la calificación? ¿Cuáles son los cambios en la evaluación?

​

Para que un auto obtenga una alta calificación de estrellas es necesario un buen desempeño en los cuatro aspectos simultáneamente. Un rendimiento bajo en solo uno de los aspectos significará un resultado bajo, incluso si los otros tres aspectos ofrecen rendimiento bueno. Tenemos cuatro cajas. Para llegar a una buena calificación de estrellas se requiere un mínimo en cada una de esas cajas. Usted puede ser muy bueno en protección de peatones, muy bueno en adultos, y muy bueno en asistencia a la seguridad, pero si su calificación en protección de niños es deficiente el resultado total va a ser bajo.



¿Es cómo ponerles la vara más alta a los fabricantes?

​

No, la profundidad de los test se va a mantener, lo único que hacemos ahora es que abrimos el abanico para mirar más cosas en el auto. Puede pasar que había carros que tenían cinco estrellas pero que son carentes de protección al peatón, y eso lo va a afectar en la calificación y pueden perder la que tenían.

¿Cómo se otorgarán en adelante las estrellas?

​

Siguen siendo las mismas estrellas, de cero a cinco, pero en lugar de dar dos resultados de niños y adulto separado, damos un resultado único para todo el auto. Junto a esas estrellas cada caja tendrá su porcentaje de puntos. El consumidor va a ver las estrellas, irá a ver en cuál de las cajas, en cuál de esos aspectos al auto le fue mejor o peor.



¿Hacia dónde apunta este cambio? ¿Qué estaba pasando?

​

Esto lo que busca son dos cosas: antes el fabricante hacía un auto muy seguro para el adulto para llegar a cinco estrellas, pero no se preocupaba por el niño, o no le importaba tanto. Lo que estamos haciendo es que si el fabricante relega o no le da tanta importancia a un aspecto le va a afectar toda la calificación. Entonces va a tener que mejorar en muchas cosas para obtener una buena calificación de estrellas y no puede relegar ninguno de esos cuatro aspectos porque le va a afectar el resultado final.



¿Qué dicen los fabricantes de estos cambios?



Pueden decir muchas cosas, se pueden quejar, pero cuando hacemos esto el fabricante lo sabe. Primero, lo sabían desde el 2016. Segundo, tenemos reuniones directas a nivel de las asociaciones de fabricantes, ellos saben de primera mano los protocolos y qué es lo que se va a evaluar.



Algunos no estarán a gusto. Aquí en Colombia algunos no lo estuvieron cuando se impuso el sistema ABS…



La respuesta de las asociaciones siempre es quejarse. Ahora, nosotros medimos la reacción del fabricante de acuerdo a los hechos. Por un lado vemos que se quejan mucho y por otro, por ejemplo, hace tres semanas Chevrolet lanzó en Brasil el sustituto del Onix con cinco estrellas de adultos, de niños, control de estabilidad, protección de peatones estándar y más barato que el auto anterior. Se quejaron mucho pero tomaron acciones. Hay que ver con que responden en los hechos. Se van a quejar porque es lo natural.

¿Qué va a pasar con los autos que obtuvieron 5 estrellas con el protocolo anterior?



Hasta el 2013 la validez de los resultados de Latin Ncap era de seis años, es decir que si bien el resultado permanece siempre en la página web porque ese auto se puede vender como de segunda mano y el consumidor quiere saber cómo está calificado, el fabricante no lo puede usar para utilizar más allá de los seis años.



Los autos que están ‘testeados’ posteriormente tienen una validez de cuatro años, los del 2014 que obtuvieron cinco estrellas no pueden usar la publicidad más allá del 2018, este año se van a vencer los resultados del año 2015.



¿A partir de cuándo comienzan los test con el nuevo protocolo?



Vamos a hacer la última publicación antes del 15 de diciembre y a partir de ahí comienza a correr el protocolo nuevo. Incluso, le adelanto que ya estamos probando un auto con el nuevo protocolo.



¿Hay diferencias entre las pruebas de Latin Ncap y Euro Ncap?

​

El choque frontal es igual, el de control de estabilidad es igual, la evaluación del choque lateral es igual hasta hace dos años atrás, la de poste también. Es la misma velocidad, mismo ángulo, mismo sitio…la única diferencia es que allá usan maniquíes más grandes equivalentes a niños de seis y diez años, nosotros usamos más chicos, quizá deberíamos haber hecho ese salto, pero tenemos una seguridad infantil pésima en América Latina y tenemos que seguir haciendo presión ahí, tenemos que continuar así.



¿Aparte de la protección de los niños que más les preocupa?

​

Es urgente para la seguridad que los de atrás no vayan sueltos porque son un proyectil y matan a los de adelante; y este problema es de lo más urgente que tenemos que enfrentar en la región. Esto no es de cumplir la ley sino de salvar vidas, necesitamos que todos los ocupantes vayan sujetos. Estamos incluyendo en la evaluación el aviso del cinturón para los asientos traseros. Es precondición que el vehículo tenga los avisos de cinturones adelante.



Veo complicado que con el nuevo protocolo muchos autos que se venden en Colombia salgan mal calificados…



Puede que salgan mal calificados, de hecho han salido mal calificados, muchas veces porque los modelos con menos equipamiento los encontramos en Colombia. Hemos probado muchos autos en Colombia, primero por el precio, aunque parezca mentira. En Uruguay los autos son muy caros. La razón por la cual muchos de los autos que probamos salieron de Colombia es porque aquí el equipamiento con el que vienen es muy básico, es muy pobre y eso afecta el resultado total del modelo



¿Las marcas lo saben?



Sí, las marcas lo saben. La marca sabe que si quiere obtener una buena calificación de estrellas lo que tiene que hacer es dar un mismo equipamiento a todos los mercados de América Latina.



¿Cómo se logra eso?

​

En el protocolo nuevo si bien evaluamos las nuevas tecnologías que brindan seguridad, premiamos su disponibilidad, porque si los obligáramos los fabricantes nunca las traerían. Quiere decir que si un cliente las quisiera puede pedir el auto con esas ayudas.



¿Y si alegan que se sube el precio del carro?

​

El control de estabilidad, bolsas de aire, protección al peatón, en el protocolo nuevo es estándar, si el fabricante quiere el puntaje eso tiene que estar en el auto. Y no comparto en absoluto que el auto suba de precio. Es verdad que en teoría al fabricante todos los autos le van a salir más caros, póngale que le suban 500 dólares. ¿Qué dice la gente? No lo compro. ¿Entonces las marcas van a dejar de vender autos? No, buscan la forma de que el impacto no incida en los autos populares sino en otros segmentos.



También está el hecho de que los gobiernos consideran las tecnologías como lujos y cobran más impuestos…

​

Eso puede tener incidencia, lo que debería suceder es incentivar fiscalmente la seguridad, una forma de hacerlo es decir que los elementos de seguridad quedan exonerados. Lo que hay que entender es que, ese airbag es el impuesto que va a dejar de percibir el gobierno y se va a traducir en un ahorro de una persona menos lesionada, una víctima menos.



¿Para Latin Ncap que debería tener como estándar un auto?

Hay que diseñar un protocolo que a la industria la obligue a las cosas que nosotros entendemos como urgentes: que tienen que estar full airbag, control de estabilidad y protección de peatones, eso para nosotros mínimamente es lo que debería tener un auto estándar en América Latina, cualquier auto que quiera tener una protección de tres estrellas.

CARLOS A. CAMACHO MARÍN

Subeditor de EL TIEMPO

Twitter: @CarlosCamachoM