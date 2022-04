La estratificación social es un método que permite agrupar a la población dependiendo de sus características sociales y económicas. En Bogotá, por ejemplo, las normas establecen que los inmuebles residenciales se clasifican en estratos del 1 al 6.

En ese sentido, de acuerdo con el concejal Rolando González la Administración Distrital estaría estudiando la posibilidad de cambiar la estratificación de ciertos sectores de la ciudad.



"Desde el año 2020 la Secretaría Distrital de Planeación ha venido contratando una serie de estudios que pretender cambiar la metodología de estratificación en Bogotá, El último de estos estudios afirma que esto debe llevarse a cabo antes de las elecciones del año 2022, es decir, en muy pocos días", advirtió González en entrevista con 'Caracol Radio'.

Según el concejal, 300.000 predios estrato 1,2 y 3 pasarían a ser estrato 5 y 6, una situación que afectaría la cobertura de los subsidios que reciben las familias vulnerables de Bogotá. Sin embargo, no aclaró qué sectores serían los que sufrirían el cambio de estrato.



Bogotá cuenta con más de ocho millones de habitantes y 20 localidades. Foto: iStock

"El estrato 5 tendría 180.000 predios más, incrementando un 187 % de estos predios, y el estrato 6 pasaría de 75.000 a 200.000 predios. Lo más delicado de esta situación es que, desde luego, esto afectaría a las viviendas que dejarían de recibir los subsidios que hoy reciben de agua, luz, gas y aseo", afirmó a la emisora mencionada.



Además, González resaltó que: "No estoy simplemente hablando de una actualización catastral, estoy hablando de un aumento de la estratificación. Lo están buscando precisamente es aumentar el recaudo en la ciudad de Bogotá, dicen y afirman que para mitigar el impacto de lo que dejaron de recibir durante el año de pandemia", concluyó en su intervención en 'Caracol Radio'.



Aunque el concejal no aclaró quién es la fuente de sus afirmaciones, fue enfático en advertir que la ciudad no está en condiciones para enfrentar un cambio de estratificación.



Por su parte, el Distrito no se ha referido al tema. Lo que sí es claro, según la Ley 732 de 2002, la estratificación deberá actualizarse periódicamente y, además, cualquier persona o grupo puede solicitar la revisión del estrato asignado en cualquier momento.



La última actualización de estratos que se hizo en Bogotá fue en 2019. En aquella época 2.038 predios bajaron de estrato estrato, 1.814 subieron y 24.036 inmuebles se agruparon en un estrato por primera vez.



Así las cosas, la capital del país, cuya población pertenece mayoritariamente a los estrato 2 y 3, actualmente cuenta con 6.748 manzanas estrato 1, 15.623 estrato 2, 11.976 estrato 3, 2.438 estrato 4, 1.030 estrato 5 y 860 con estrato 6.

