Qué dice sobre las fotomultas el secretario de Movilidad de Bogotá

Frente a la polémica sobre si el procedimiento de imposición de fotocomparendos se ajusta o no a lo que ordenó por la Corte Constitucional el año pasado, el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, aseguró este lunes que se está cumpliendo la sentencia y que se está respetando el debido proceso.



“Las cámaras detectan una infracción y las autoridades deben abrir una investigación y citar al propietario del vehículo en calidad de propietario, no como infractor ni como presunto infractor”, dijo el funcionario.

(Cuatro de cada cinco fotomultas son captadas por cámaras salvavidas)



El año pasado, agregó Estupiñán, más de 15.500 personas reconocieron sus infracciones y voluntariamente pagaron, y más de 1.100 impugnaron y se les cerró el proceso, y hay otro número de personas que están en proceso.



Entre mayo y diciembre del año pasado, como lo informó este domingo EL TIEMPO, las llamadas cámaras salvavidas capturaron 63.000 infracciones de tránsito y las cámaras convencionales un poco más de 12.400 en todo el año.



En Bogotá hay 72 cámaras salvavidas instaladas en 41 cruces viales (y otros 51 sitios donde se podrán rotar) que operan las 24 horas del día, siete días a la semana, y 37 cámaras convencionales.



El secretario señaló que ya no ocurre lo que sucedía en el pasado, cuando las cámaras toman unas infracciones y automáticamente se les imputaba al propietario del vehículo.



"Hoy, ninguna de las infracciones que se detectan se convierten, de manera inmediata, en una sanción", dice el Secretario, quien insistió en que el debido proceso se les está respetando a los ciudadanos, acatando plenamente lo que indicó la Corte Constitucional.



Estupiñán explicó que lo que se está haciendo es citar a los propietarios de los vehículos, pero no como infractor, sino como propietario, para que rinda testimonio y explique qué pasó.



(Todo lo que debe saber sobre las fotomultas en Bogotá)



Ante la posibilidad de que el propietario señale que no iba conduciendo el vehículo y no inculpe a otra persona, según el funcionario "la autoridad de tránsito tendrá que recoger nueva evidencia. Y seguramente puede que no encuentre información adicional, y seguramente ese proceso seguirá ahí abierto".



El Secretario también dijo que los propietarios pueden impugnar los comparendos y que tienen cinco años para hacerlo.



Y ante el requerimiento de la Procuraduría a las autoridades de Movilidad de Bogotá, Medellín y Cali de responder si se está cumpliendo el fallo de la Corte Constitucional, Estupiñan dijo que solo es para que "le contemos cómo ajustamos el procedimiento".



(Esta es la ubicación de las cámaras salvavidas en Bogotá)



El pronunciamiento del Ministerio Público se dio en le marco de una queja de cuatro conductores que consideran que no se están cumpliendo la sentencia y le pidieron a la Corte declarar el desacato.



"No puedo apagar las cámaras y pretender que no existen. Las cámaras han sido adquiridas con un propósito, que es proteger y salvaguardas la vida de los bogotanos", aseguró e Secretario, quien también señaló: "El procedimiento está totalmente ajustado, si las personas pagan de manera voluntaria es porque están reconociendo su culpabilidad de que cometieron una infracción".



El funcionario recordó que la Corte en su fallo reconoce que el proceso de fotodetección es válido en la política de seguridad vial, que le proceso de solidaridad en transporte público entre vehículos y empresas se mantiene, que le principio de solidaridad para el transporte particular no se puede aplicar de manera inmediata (este es el punto en debate) y que el Congreso de la República tiene que reglamentar la forma que estas cámaras deberán identificar al conductor.



Redacción Bogotá