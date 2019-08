Así funcionan los radares que captan infractores al volante

Si usted es de los que exceden los límites de velocidad o se pasan el semáforo en rojo, y tiene la suerte de no ser descubierto por un policía, debe saber que desde octubre, las infracciones serán detectadas automáticamente por unas cámaras que se instalarán en la ciudad.



Los dispositivos, contratados a través de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), funcionarán las 24 horas del día y capturarán infracciones como el exceso de velocidad, el paso de semáforo en rojo, la invasión del paso peatonal, giros indebidos, invasión de carriles exclusivos y del espacio público, en carros y motos.

Además, permitirán establecer si un conductor se moviliza sin seguro obligatorio (Soat) ni revisión técnico-mecánica. Estos dispositivos estarán ubicados en puntos móviles y fijos con un número variable de cámaras, que dependen de la cantidad de carriles y los sentidos de las vías. Estarán visibles en los corredores y detectaran únicamente infractores.

De esta forma se consolidan la evidencia y la información del vehículo y del propietario en una plataforma web para que la autoridad valide la imposición o el rechazo de la infracción. En caso de que se imponga el comparendo, los datos se enviarían a la Secretaría de Movilidad y al Sistema Contravencional, y finalmente se notifica la sanción.



Movilidad espera que en diciembre estén instalados todos los dispositivos. Sin embargo, a finales de agosto se iniciarán las campañas informativas, a través de un equipo móvil que será transportado por la Policía.



La aplicación de la medida será progresiva. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aclaró que los comparendos económicos no se impondrán durante la instalación de los equipos. Primero comenzarán con la adaptación de estos, es decir que una vez se capture a un infractor, las autoridades de tránsito le informarán sobre las violaciones que está cometiendo, como una advertencia. Después, más o menos en noviembre, se aplicarán las sanciones pedagógicas, y cuando termine la instalación se impondrán las económicas.

La empresa Ekin Technologies fue la ganadora de una licitación que abrió ETB para adquirir las cámaras especializadas. “Hubo cinco proponentes, pero esta compañía nos ofreció unos equipos más compactos y de última tecnología”, explicó Adriana Infante, directora de preventas de la compañía.



Estas cámaras, a diferencia de las de otras ciudades, pertenecen a los bogotanos y no a empresas privadas, lo cual permitirá emitir comparendos más fidedignos y asegurará que la implementación no se vuelva un negocio, según Bocarejo.



“Nos tardamos en implementarlas, pero los ciudadanos pueden tener la seguridad de que no tendremos que responderles a privados, por lo cual no sería relevante el dinero que se recolectaría por el número de comparendos”, explicó. Los corredores que de forma preliminar fueron escogidos son la avenida Boyacá, con siete puntos fijos; la autopista Norte, con seis; la NQS tendrá tres y la calle 80, la carrera 10.ª, la carrera 68, la avenida de las Américas y la autopista Sur, dos cada una.

El origen

La implementación de estos dispositivos obedece a Visión Cero, la política de seguridad vial que nació en Suecia en 1997 con el objetivo de adaptar tanto las calles como los vehículos al ser humano. Busca comprometer a todos los actores que interactúan en las vías para reducir el número de muertos en siniestros viales ocasionados principalmente por el exceso de velocidad.



La Secretaría de Movilidad (SDM) la adoptó como política en 2017 y comenzó reduciendo el límite de velocidad a 50 km/h en las principales avenidas: Ciudad de Cali, Boyacá, carrera 68, calle 80, NQS, las Américas y Primero de Mayo.



Según la Organización Mundial de la Salud, la reducción de la velocidad es esencial para reducir las muertes, y, a diferencia de lo que cree la gente, “no aumenta los tiempos en los corredores; al contrario, son iguales porque los conductores que van a toda prisa ya no mantienen tanta distancia entre vehículos, sino que pueden ir más cerca”, explicó Sergio Avelleda, exsecretario municipal de Movilidad y Transporte de São Paulo, país en donde ya se implementaron las ‘cámaras salvavidas’.



Son dos los objetivos centrales de Visión Cero, que la Secretaría de Movilidad espera promover entre los ciudadanos, y en especial entre los actores viales: “control y tecnología para la seguridad vial como eje estratégico” y “ninguna muerte en el tránsito es aceptable, todas son evitables”.



