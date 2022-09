Durante una visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), el gran centro tecnológico donde las autoridades hacen seguimiento a la seguridad en Bogotá, la Contraloría Distrital encontró que había 917 cámaras de seguridad fuera de servicio.

Así, de las 5.828 cámaras de vigilancia que hacen parte del inventario de la Secretaría Distrital de Seguridad hay disponibles y conectadas 5.109. Otras 1.001 son de privados; 1.318, de TransMilenio y del operador Recaudo Bogotá, y unas pocas, de la Secretaría de Movilidad, CAR Cundinamarca e Invías.



Entre las razones por las cuales esos equipos no están funcionando se encuentran, según el organismo de control fiscal, la falta de energía, a causa del robo del cableado o problemas con el punto de suministro de Enel-Colombia.



También mencionan el vandalismo o porque ante fallas técnicas es necesario realizar el mantenimiento correctivo, e incluso, por el traslado solicitado por el IDU, debido a que la cámara se encuentra o interfiere con obras que se adelantan en la ciudad.



Este último motivo llamó la atención del contralor Julián Ruiz, quien evidenció que no hay una articulación entre los diferentes sectores y secretarías. Puntualmente se refirió a que “muchas de esas cámaras no operan porque trabajos de entidades como el IDU y Enel-Colombia han afectado su funcionamiento”.

“Uno de los problemas que más azotan la ciudad es la delincuencia, es la inseguridad; por ello, como Contraloría auditaremos próximamente esta situación y, además, acompañaremos a la Secretaría para darle solución a esta problemática”, anunció el Contralor.



La entidad de control fiscal también encontró, según pudo conocer este diario, que el contrato de mantenimiento de los equipos de videovigilancia –que era por un año y cuyo costo ascendió a 21.640 millones de pesos– venció el 21 de junio pasado, y el nuevo fue adjudicado casi dos meses después, el 23 de agosto, y firmado la semana pasada, el 26 de septiembre. El plazo es por 10 meses, y el valor, por 14.823 millones de pesos.

La Contraloría de Bogotá realizó visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). Estuvo el contralor Julián Ruiz y el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto. Foto: Contraloría de Bogotá

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, le dijo a EL TIEMPO que la visita, como otras tantas que se están realizando, fue solicitada por él. De hecho, Fernández de Soto estuvo en la diligencia en el C4. Reconoció la situación que se presenta con las 719 cámaras fuera de servicio y las causas, y recordó que el sistema de vigilancia tiene unas 8.300 cámaras integradas.



En cuanto al mayor tiempo para la adjudicación de nuevo contrato de mantenimiento, explicó que se debió a los requerimientos y recursos, entre otros, presentados por los proponentes durante la licitación. Mientras tanto, el mantenimiento lo hizo el equipo de la misma Secretaría y del C4.



También reconoció que los “dos grandes mensajes” del contralor fueron en el sentido de “evitar los tiempos muertos” en los procesos contractuales y que las entidades del Distrito “estén bien articuladas” y haya mejores protocolos de actuación para garantizar el servicio de videovigilancia.



“Ese es un llamado válido y que recibimos con total apertura las recomendaciones de la Contraloría”, dijo Fernández de Soto, y aseguró que la visita fue “constructiva”.



REDACCIÓN BOGOTÁ