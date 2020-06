Concejo cita al secretario de Movilidad por cámaras 'salvavidas'

El Concejo de Bogotá aprobó una proposición de la concejal del partido Alianza Verde, María Clara Name, con la que buscaba citar al cabildo distrital al secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, por las cámaras 'salvavidas' o 'cazainfractores' que están funcionando en la ciudad desde el pasado 25 de mayo.

"Hay que mirar si estamos ante un problema de constitucionalidad o legalidad porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional la responsabilidad solidaria entre conductor y el propietario del vehículo por las infracciones detectadas por medios tecnológicos", explicó la concejal.



(Le puede interesar: Así les fue a centros comerciales bogotanos en su primer día)



Al día, y de acuerdo con datos de la secretaría de Movilidad, estos dispositivos pueden detectar más de 600.000 vehículos, de los cuales unos 1.500 aproximadamente son reportados con evidencias de presuntas violaciones a las normas de tránsito.

Las infracciones que detectan estas cámaras son:



- Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.

- Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

- No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido.

- No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo.

- No reducir la velocidad cuando transite por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa.

- Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET