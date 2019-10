Así operarán las nuevas cámaras cazainfractores

Para controlar a los conductores bogotanos que suelen exceder los límites de velocidad, transitar sin Soat o revisión técnico-mecánica, hacer maromas para pasar desapercibidos en pico y placa o cruzarse los semáforos en rojo, las autoridades tendrán unas nuevas aliadas tecnológicas.

El viernes pasado se instaló la primera cámara salvavidas o cazainfractores en el costado oriental de la avenida Boyacá con calle 53, con la que buscan reducir los accidentes (aproximadamente 600 al día) y bajar las infracciones de tránsito. En total serán 71 dispositivos de estos –cinco móviles–, ubicados en 41 puntos críticos de accidentalidad.

“Tenemos un mástil de tres metros, donde la cámara está ubicada en la parte superior con un ángulo que permite visualizar hasta ocho carriles, con visibilidad del semáforo para verificar su comportamiento cuando esté en rojo y captar las motos que tienen sus placas en la parte trasera”, explicó Luz Adriana Infante, directora de preventa de la ETB.



Estos dispositivos lo que hacen es, básicamente, cotejar en tiempo real la información de una placa con la base de datos del Runt, verificar si está o no en pico y placa, y posteriormente enviarla al centro de operaciones de la Secretaría de Movilidad, que, tras hacer una verificación, envía el comparendo a la dirección de residencia que tenga asociada el vehículo.



Sobre las cámaras que serán móviles, en la ETB explicaron que estas serán ubicadas sobre un trípode en sitios estratégicos y diferentes cada día, y que no necesitan de la presencia de algún funcionario para que funcione.



“Ya en la ciudad hay radares que detectan el exceso de velocidad. La diferencia es que estos requieren que haya un agente de policía en el momento que pasa el infractor para tomarle la foto. Lo que es novedoso es que estas cámaras móviles no van a estar tomando fotos, sino que es una toma permanente de video, cada carro que pasa se identifica y se le lee la placa para detectar alguna infracción”, contó Camilo Olea, vicepresidente empresarial y de Gobierno de la ETB.



Esta es apenas una de las estrategias que ha implementado la Secretaría de Movilidad de Bogotá en medio de la política de Visión Cero y que señala que ‘ninguna muerte en el tránsito es aceptable, todas son evitables’.



Solo en el 2018 ocurrieron 184 muertes en siniestros viales. Además de las cámaras cazainfractores o salvavidas, la Secretaría de Movilidad ha implementado otras estrategias, como reducir el límite de velocidad en varias vías claves de la ciudad.



En este momento hay ocho en las que no se puede transitar a más de 50 km/h: la avenida Boyacá, la Ciudad de Cali, Las Américas, la carrera 68, la calle 80, la NQS, la Primero de Mayo y la avenida Suba. A partir del próximo 1.° de noviembre, se suman la avenida Villavicencio y la calle 13.



Según la Secretaría de Movilidad, esta medida permitió bajar entre enero y agosto de este año las muertes en las vías de la capital del país. Cifras oficiales indican que en ese lapso hubo 110 fallecidos en siniestros viales, 39 menos que en el mismo periodo del 2018.



Eso, además de las campañas de cultura ciudadana, planes de seguridad vial con motociclistas y la reciente estrategia de cámaras inteligentes –en las que se invirtió cerca de 30.000 millones de pesos–, son las principales acciones de la Administración Distrital para tratar de reducir los siniestros viales en Bogotá.



Sobre las criterios que se tuvieron en cuenta para elegir los puntos donde se instalarían, las autoridades manifestaron que tuvieron en cuenta el número de víctimas fatales por intersección.



Por ejemplo, en la avenida Boyacá con 53, donde se instaló la primera, en el 2018 hubo siete fallecidos. Otros sitios críticos son la autopista Norte con calle 94, la carrera 68 con Américas y la calle 59 sur con carrera 78F, cada intersección con 11 fallecidos el año pasado.



“El uso de tecnologías para la seguridad vial es una necesidad de la ciudad. Desde este 29 de octubre enviaremos avisos informativos a los infractores invitándolos a respetar las normas de tránsito, pero a partir del 25 de noviembre comenzaremos la imposición de comparendos”, señaló Juan Pablo Bocarejo, secretario distrital de Movilidad.



Según manifestó el funcionario, en el mundo está probado que estos sistemas de detección electrónica de infracciones reducen las fatalidades en el tránsito y salvan vidas.

¿Qué opina la gente?

Conductores que transitaban por la avenida Boyacá en momentos en los que estaban instalando la primera cámara manifestaron estar de acuerdo con esta iniciativa.



“Me parece muy bueno, nos obligan a la prevención. Sobre todo, va a obligar a los motociclistas a no cometer tantas infracciones, y a todos en general nos compromete más a cumplir las normas”, dijo una mujer que conducía un automóvil.



El conductor de un camión también reflexionó sobre este proyecto. “Estoy de acuerdo, hay veces que no llevamos los documentos en regla, o vamos con el celular, hay que tener más prevención, más análisis interno y hay que hacer caso”, opinó.



Rocío Ortiz, vicepresidenta de operaciones de la ETB, manifestó que esta semana recibirán un lote de 20 cámaras, provenientes de Turquía, y que el plan es que todas, las 71 planeadas para la primera fase, estén operando el 30 de noviembre.

¿Cómo es la notificación?

En la Secretaría de Movilidad explicaron que el comparendo electrónico se le notificará al propietario del vehículo a la última dirección registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).



“Se efectúa enviando copia del comparendo por intermedio de la empresa de mensajería a dicha dirección. El envío se efectúa dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la imposición del comparendo”, precisaron.



En caso de que no sea posible efectuar la entrega del comparendo al propietario del automotor se procede a notificarle mediante aviso en la página web de la entidad.



Para evitarse dolores de cabeza, en el Runt invitaron a los conductores a actualizar la información en su sistema a través de su página de internet, www.runt.com.co



“En la opción Actualización de datos, el interesado debe superar la sección de validación de identidad, la cual está conformada por preguntas que solo la persona conoce sobre trámites de tránsito con el fin de verificar que, quien está realizando el proceso, sea efectivamente el ciudadano”, explicaron.



Cada vez que un ciudadano cambie de domicilio debe realizar este proceso de actualización de información; de no hacerlo, la notificación le llegará a la dirección registrada y no podría ejercer su derecho de defensa.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET