En la cra 7.ª con cl.94 empezaron a operar las cámaras cazainfractores

La Secretaría de Movilidad informó que desde ayer empezaron a operar en la carrera Séptima con calle 94, los primeros dispositivos de detección electrónica, cámaras salvavidas o caza infractores, con comparendo en dinero incluido.

La entidad tuvo que salir a aclarar esto después de que la Personería de Bogotá advirtió que de las 69 que se han instalado en la ciudad, solo once tienen autorización del Ministerio de Transporte.



“Vamos a comenzar a aplicar comparendos únicamente en los sitios que cumplan con la reglamentación del Ministerio de Transporte, es decir que cuenten con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, autorización del Ministerio y señalización y demarcación por parte nuestra”, dijo el secretario distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Una de las condiciones claves que debe cumplir la Secretaría de Movilidad para imponer comparendos con la ayuda de estos dispositivos es que haya una señalización clara que advierta a los conductores sobre su presencia.



“Una vez se vayan señalizando estos puntos se iniciará la imposición de comparendos por exceso de velocidad, circular en pico y placa, circular sin el Soat o con la revisión técnico-mecánica vencida, circular por los carriles preferenciales del transporte público y por cruzar un semáforo en rojo”, precisaron en la entidad.



Además de esto, la Secretaría de Movilidad está reforzando la señalización reglamentaria con el fin de indicar los límites de velocidad establecidos para cada uno de los corredores y puntos autorizados por el ministerio.



En seis puntos de once cámaras se tiene esta aprobación: carrera 7.ª con calle 94 (dos cámaras en operación), carrera 33 con calle 41 (dos cámaras), av. Primero de Mayo con av. Boyacá (dos cámaras), carrera 68 con avenida de Las Américas (dos cámaras), av. Boyacá con Américas (dos cámaras) y calle 139 con transversal 136 (una cámara).



Otros cinco puntos autorizados comenzarán a imponer sanciones en el transcurso de la semana, informó el secretario.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotáET