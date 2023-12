Confecámaras responde a Cámara de Comercio de Bogotá sobre su decisión de desafiliarse

Luego de que EL TIEMPO pudiera establecer que la Cámara de Comercio de Bogotá(CCB) le manifestó Confecámaras su intención de desafiliarse, el organismo que reúne a 57 cámaras de comercio del país respondió por medio de un comunicado.



En el documento, Confecámaras aseguró que el pasado 14 de diciembre la Junta Directiva dio a conocer la decisión de la CCB, y agregó que Ovidio Claros, presidente ejecutivo del organismo distrital, no ha asistido a las últimas tres sesiones.



"Hemos conocido declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá que aluden a la gestión de la Confederación que, durante sus 64 años de existencia, ha desempeñado un rol fundamental en el crecimiento de sus 57 Cámaras afiliadas y el fortalecimiento del sector empresarial colombiano", afirmó.

Julián Domínguez, presidente de Confecámaras. Foto: Confecámaras

Además, dijo que desde la red cameral han "buscado por diversos medios tener un diálogo franco e informado sobre las acciones que realiza la Confederación".



"Respetamos las decisiones voluntarias de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero no aceptamos que ellas se justifiquen en la descalificación de la gestión de una entidad, cuya filosofía de trabajo se basa principios democráticos, de buen gobierno corporativo y en la búsqueda permanente del interés general", añadió.



Cabe resaltar que Claros indicó para este diario que Confecámaras se volvió un organismo “paquidérmico y burocrático” y “no escucha a las cámaras".



El presidente de la CCB agregó que algunos gremios regionales consideran que, en vez de pertenecer a Confecámaras, “es mejor fortalecer a las cámaras y hacer una asociación entre todas y que no les cueste nada la afiliación”.



En Confecámaras "solo hay cinco poderosos que la manejan, mientras que el resto solo tributan", afirmó Claros, quien, además, señaló que “lo que hay es un llamamiento a Confecámaras para que revisen para qué está sirviendo y que se democratice”.



Incluso, aseguró que las cámaras pequeñitas no estarían contentas porque "tributan y tributan", pero que (Confecámaras) no les sirven para nada.

Ovidio Claros, presidente de la Camara de Comercio de Bogotá. Foto: César Melgarejo/ CEET

Al respecto, la red cameral dijo que "se ha distinguido por su trabajo armónico, colaborativo y por un esquema de gobernabilidad que garantiza la participación de todas las afiliadas en los diferentes órganos de dirección y gobierno".



Confecámaras afirmó también que la Junta Directiva está compuesta por 15 miembros y allí "tienen asiento Cámaras de Comercio de todos los tamaños y regiones, todas ellas con los mismos derechos para deliberar y decidir".



"La entidad ha logrado durante su trayectoria acumular un conocimiento importante en diferentes áreas, lo que ha permitido orientar a las Cámaras de Comercio en los temas prioritarios de su gestión. Así lo ratifica la evaluación anual de la calidad de los servicios prestados por la Confederación, en la cual el 92 % de los funcionarios de la Red de Cámaras expresaron estar en un rango de muy satisfechos y satisfechos", agregó.

REDACCIÓN BOGOTÁ