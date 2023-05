A pesar del intento fallido del presidente Petro de promover un cambio en la dirección de la Cámara de Comercio de Bogotá, no se descarta que pueda persistir.



Este organismo de los empresarios de la cuidad y la región volverá tener junta directiva en un mes. En ese escenario los delegados del jefe de Estado podrían intentar concretar dicha jugada. Aunque también lo pueden hacer si logran convocar a una junta extraordinaria.



Según ha trascendido, la intención del Ejecutivo es ‘salvar’ así sus reformas en un Congreso donde la coalición de gobierno está dividida y ya no tendría mayorías.



De hecho, el nombre que se está manejando para poner al frente de la Cámara de Comercio es el polémico político Ovidio Claros Polanco, excontralor, excongresista y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura.



Claros también es esposo de la actual representante a la Cámara por Bogotá Olga Lucía Velásquez, quien ya había ocupado una curul con el aval del Partido Liberal y retornó a la corporación en 2022 siendo fórmula de la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano.



Los miembros de la junta directiva esperaban que en la reunión del pasado lunes en la noche fuera propuesto el cambio del orden del día, con el fin de que se echara a andar la salida del actual presidente ejecutivo, Nicolás Uribe, pero esta idea finalmente no se planteó.



Ovidio Claros Polanco. Foto: Archivo EL TIEMPO

Según conoció EL TIEMPO, los delegados del Ejecutivo llegaron a la reunión solo con siete votos, lo que no les alcanzaba para propiciar la salida de Uribe, quien lleva tres años y medio al frente de la entidad. Necesitan una mayoría absoluta, es decir, ocho apoyos para lograrlo.



De los 12 miembros que tiene la junta directiva de la Cámara, cuatro son delegados de la Presidencia y ocho están en cabeza de empresarios que fueron elegidos el 1.º de diciembre pasado.



Con estas cuentas, según un miembro de la junta directiva, es claro que hay cinco empresarios que se oponen a un cambio y tres que sí lo apoyan.

Este diario pudo establecer que los cinco que han señalado el rechazo a un cambio en la presidencia ejecutiva son Jaime Alberto Cabal, Enrique Vargas, Alejandro Mejía, Mario Alberto Niño y Guillermo Botero.



De hecho, uno de ellos escribió en Twitter un mensaje que dice: "Cámara de Comercio de Bogotá. Estamos cumpliendo mandato de los que nos eligieron. Defendiendo la empresa privada la única generadora de bienestar para los colombianos. No se vende, no se arrienda, no se Permuta".



Cámara de Comercio de Bogotá.



Estamos cumpliendo mandato de los que nos eligieron.



Defendiendo la empresa privada la única generadora de bienestar para los colombianos. pic.twitter.com/u3VeiMO6fR — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) May 16, 2023

Nicolás Uribe Rueda lleva tres años y medio como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Archivo Particular

Los otros tres miembros del empresariado son Alberto Preciado, Jose Orlando Rodríguez y Juan Carlos Bolaños, quienes no han expresado públicamente su posición, pero están entre las cuentas de los delegados del Gobierno.



El caso es que de darse el plan del presidente Petro se estaría cambiando así la tradición en la entidad frente a que dicho nombre sale por consenso de todos los integrantes de la junta y no por votación de las mayorías.



Pero, además, a varios de los actuales integrantes les preocupa que el cambio se está planteando “no para favorecer a los empresarios”, sino para reunir los respaldos necesarios para que las reformas del Gobierno, como la de salud, pensiones y laboral, salgan adelante.



También les genera preocupación que frente a una campaña para las elecciones regionales, que está empezando a calentarse, ese organismo sea utilizado para sumar votos en Bogotá y Cundinamarca.



“Lo que no se quiere es que eso sea un instrumento de politización, porque la Cámara es del empresariado y así ha sido durante 145 años”, le dijo a este diario uno de los miembros de la junta que dice estar en desacuerdo con un relevo en la dirección de la entidad.

Lo que no se quiere es que eso sea un instrumento de politización, porque la Cámara es del empresariado y así ha sido durante 145 años FACEBOOK

TWITTER

Otro de los integrantes de dicho organismo señala que si bien se podría revisar un eventual cambio en la presidencia ejecutiva, este no es el momento para ello.



“No solo porque se están haciendo bien las cosas, sino porque en unos meses serán las elecciones regionales. Lo ideal es que sean después del 16 de diciembre”, cuando termina el período legislativo del Congreso.

Debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Moreno - El Tiempo

La Cámara de Comercio de Bogotá es un organismo con cerca de 145 años (nació en 1878 como una iniciativa de los comerciantes) y alrededor de 500.000 empresas con matrícula mercantil y que, a través de sus programas, tiene amplia influencia en toda la región.



La Cámara de Comercio de Bogotá tiene además seis reconcidas empresas filiales: Corferias, Corparques (Mundo Aventura), Certicámara, Uniempresarial, Investing Bogotá y Agora.



Pero más allá del caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, los empresarios consultados por este diario coincidieron en que ahora puede ser el gremio en Bogotá el que es pretendido por el Gobierno y políticos, pero que después esa misma situación la pueden vivir en otras ciudades, como Medellín, Cali y Barranquilla.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24

