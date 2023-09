Este miércoles en la tarde puede ser elegido el abogado y político Ovidio Claros como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, cargo para el que ha estado sonando desde hace varios meses.



Y si bien un sector de la junta directiva llegó a proponer una lista de nueve mujeres, entre exministras, exviceministras, empresarias y académicas, para ocupar el cargo, la candidatura de Claros se mantuvo. De hecho, es el único aspirante.



Desde hace cerca de dos semanas se viene consolidando la candidatura de Ovidio Claros, quien cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro para ese cargo.



Según ha trascendido, Claros habría logrado el respaldo en la junta directiva del representante de Meals, empresa del grupo Nutresa, con lo que estaría alcanzando los ocho votos necesarios para ser elegido.



Cabe recordar que de acuerdo con los estatutos de la junta, el presidente ejecutivo debe ser elegido por una mayoría absoluta, es decir, ocho de 12 votos posibles.



Al principio, el excongresista apenas contaba con los cuatro delegados del Gobierno en la junta y si bien su nombre estaba en el ambiente, no fue presentado oficialmente hasta que logró los respaldos necesarios.



Los otros ocho integrantes corresponden a representantes del empresariado bogotano.



Cámara de Comercio de Bogotá y su centro de arbitraje y conciliación Foto: Archivo Particular

Pero Claros fue sumando apoyos en estos últimos meses hasta alcanzar los ocho votos que le permiten ser elegido, y eso podría suceder este miércoles. La junta está convocada para las 5 de la tarde.



Este diario pudo establecer que cuatro delegados del empresariado mantienen su posición en contra de la elección de Claros, ellos son: Jaime Alberto Cabal, Enrique Vargas, Guillermo Botero y Alejandro Mejía.



Los otros representantes de los empresarios son Mario Alberto Niño, Alberto Preciado, Jose Orlando Rodríguez y Juan Carlos Bolaños. No obstante, ninguno de ellos ha expresado públicamente su posición, pero están entre las cuentas de los delegados del Gobierno.



Uno de ellos, Guillermo Botero, en un mensaje en la red social X se dirigió a los afiliados de la Cámara de Comercio y a la opinión pública señalando que ha sido citado a junta directiva "para elegir presidente ejecutivo" y asegura que "solo hay un nombre, la lista de 9 mujeres todas con HV impecable no fueron consideradas".



Y agregó: "En ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, votaré negativamente la elección de hoy pues considero, entre otras razones, que no fue adecuado el proceso que se hizo sin permitir otros nombres".



Los delegados del Gobierno Nacional son Julio César Ortiz Gutiérrez, el presidente; Luz Marcela Morales Gómez, Roberto Robles Ángel y Polo Ávila Navarrete.



En su paso por el Congreso de la República, el Consejo Superior de la Judicatura y la Contraloría de Bogotá Ovidio Claros estuvo relacionado con duras polémicas.



Ahora, su posible elección como presidente ejecutivo de la CCB también genera controversia. De hecho, en círculos políticos ha trascendido que de esa forma el Presidente estaría buscando apoyo para sus reformas en el Legislativo, donde se rompió la coalición de gobierno.



Pero también porque su esposa, la representante Olga Lucía Velásquez, integra la Comisión de Acusación de la Cámara, donde llegan los casos de aforados, como el Presidente, el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes.



Velásquez ya estuvo en la cámara baja por el Partido Liberal y regresó en 2022 con el aval de la Alianza Verde. Fue la fórmula a la Cámara que tuvo la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López.



Tras la renuncia en junio de Nicolás Uribe a la presidencia ejecutiva, la junta dejó encargado a Ricardo Nates, vicepresidente ejecutivo de la entidad que representa a los empresarios de Bogotá y Cundinamarca.



