Luego de tres años y medio en el cargo, Nicolás Uribe Rueda presentó su renuncia como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá en la noche del pasado miércoles. Tras dar a conocer la noticia, habló con EL TIEMPO acerca de sus logros en la entidad y su gestión para ayudar a los empresarios de la ciudad.



(Lea también: Así fue la presión que llevó a Nicolás Uribe a dejar la Cámara de Comercio de Bogotá).

¿Por que tomó la decisión de poner a disposición su cargo ante la junta directiva de la Cámara de Comercio?



En la medida en que no exista un consenso alrededor de quién debe ser el presidente ejecutivo, que es lo que ha sucedido, lo que es más sano para los intereses de la entidad, pero también para poder gestionar adecuadamente los programas al servicio de los empresarios, es permitir a la junta que elabore un nuevo consenso y que encargue a un nuevo presidente que pueda contar con el apoyo que requiere para impulsar las transformaciones para el sector empresarial; un bloqueo en la junta no es una salida adecuada ni para la entidad ni para los empresarios ni para las instituciones de nuestra ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Uribe Rueda, hasta hoy presidente de la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cómo ha sido su sugestión por la pequeña y mediana empresa?



Bogotá tiene cerca de 500.000 empresas activas y la mayor parte de estas, cerca de 467.000, son microempresas, el resto son medianas, pequeñas y grandes; grandes apenas debe haber unas 2.800, en Colombia no debe haber más de 6.000.



Desde la perspectiva del trabajo de una entidad como la nuestra, lo que puede hacer es poner el centavo para el peso en ese fortalecimiento que requieren las empresas para salir adelante y es el que les permite avanzar y evolucionar en esta ruta de la creación de capital, en la generación de ahorro y, por supuesto, en la formalidad.



Esa apuesta por un sector empresarial vigoroso, que vaya evolucionando, es la que hicimos hace tres años y medio y, precisamente, en mayo vimos por primera vez desde el 2019 que se pudieron superar las cifras de empresas activas, lo cual es un indicador muy importante de las posibilidades que los empresarios están construyendo y sobre los cuales se derivan además los ingresos de los ciudadanos y los empleos de muchísimos más.



¿Porque la economía va mostrando buenos resultados, pero eso no pasa en materia política?



El entorno es fundamental para la construcción de los negocios, por eso la Cámara participa también en tener un entorno en donde participen temas de seguridad, de justicia, de clima tributario, de estabilidad en las reglas de juego.



Sin embargo, tenemos un viento de cola que nos permite hoy ser positivos alrededor de la generación de empleo e ingresos, y en la medida en que desaparezcan las dificultades desde el punto de vista político y regulatorio, nos va a permitir mayores certidumbres a la hora de hacer negocios y eso nos hace avanzar.



(Además: Estas son las nuevas reglas para quienes construyan espacio público en Bogotá).

Esa apuesta por un sector empresarial vigoroso, que vaya evolucionando, es la que hicimos hace tres años y medio FACEBOOK

TWITTER

Usted se caracterizó por imprimirle modernización al tejido empresarial, aplicar nuevas tecnologías, abrir nuevas posibilidades para que los negocios puedan desarrollarse, ¿en qué consistió la estrategia?



Hicimos dos cosas: una, modernizamos la Cámara para adentro. Era una tarea que teníamos pendiente desde hace años y logramos construir una entidad que hoy está a punto, lista para servir mucho más y mucho mejor a todos los empresarios y, principalmente, a los más chiquitos.



Eso significa hacer una modernización enorme en materia de subir la entidad a la nube, construir un ejercicio de experiencia de cliente, unificar la multicanalidad, de la manera de comunicarnos, oír la voz del cliente para saber qué es pertinente y qué es mejor para los empresarios, de acuerdo con su nivel de desarrollo y el tamaño que tienen.



Hoy estamos ante una realidad y es una transición gemela, por decirlo de alguna manera, en donde los empresarios tienen que abordar los desafíos del cambio climático, de manera simultánea, como abordan los desafíos de la digitalización y a la apropiación de nuevas tecnologías. Sin esos dos elementos, ninguna empresa va a sobrevivir en el mediano y en el corto plazo.



La encuesta de la entidad reveló el reconocimiento del empresario como tal, pasó del 75 al 83 por ciento, ¿qué significa que un empresario se sienta como empresario?



Ver que los empresarios y la sociedad se reconocen a sí mismos y en otros esa capacidad de generar valor y de compartirlo con los demás es un activo enorme, porque ayuda a construir un clima adecuado para los negocios y permite evolucionar en un entorno en donde hoy es más importante no solamente crecer, sino crecer con equidad para acelerar las oportunidades que se tienen que crear para aquellos que hoy lamentablemente todavía no están viéndose beneficiados.



(Le recomendamos: 'Un joven que entra a la universidad puede transformar la vida de su familia’).

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Uribe duró tres años y medio a cargo de la entidad. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Además de crecer, de contribuir a generar equidad, a cerrar brechas, los empresarios tienen el reto de hacer parte de este movimiento de construir ciudades más sostenibles, empresas sostenibles, en ese frente, ¿cómo le fue?



Hicimos una enorme esfuerzo a lo que denominamos la conducta empresarial responsable, en donde configuramos temas de valor compartido, de sostenibilidad, de lucha contra la corrupción y, por supuesto, de enfoque social, en donde se reafirma la idea de que aquí no hay ningún desafío que se pueda resolver en nuestro país sin participación del sector privado.



Quién, por ejemplo, va a cerrar las brechas laborales de género si no son las empresas, si las empresas no se meten en esa dinámica nadie lo va a hacer; quién se va a meter, por ejemplo, en los procesos de transición energética; para hacer ese proceso de reconversión para generar menor contaminación, mayor productividad y permitir menores afectaciones al cambio climático, si no son los empresarios; quién va a avanzar en una agenda de prevención del riesgo y lucha contra la corrupción, si no son los empresarios.



En la práctica, lo que hoy tenemos es una nueva visión de lo que debe ser el empresario en sociedad.

Facebook Twitter Linkedin

Cámara de Comercio de Bogotá y su centro de arbitraje y conciliación Foto: Archivo Particular

También crea usted un ranking de sostenibilidad...



Sí. Todo esto no es de un día para otro. En primer lugar, por ejemplo, creamos una dirección de derechos humanos y empresa para avanzar en todos esos desafíos alrededor del respeto a los derechos humanos; creamos una encuesta de acción climática empresarial para tener una línea de base, en donde podíamos saber en dónde estamos y para dónde tenemos que ir; creamos un ranking de sostenibilidad para que las empresas concursen para ver cuál es la más sostenible, pero además, para que el diagnóstico que los lleva a ese premio les permita también saber en dónde tienen que mejorar; y desarrollamos múltiples proyectos individualmente de cooperación para, por ejemplo, hacer procesos de economía circular, desde materiales de construcción hasta de moda con micro y pequeñas empresas.



¿Por qué cuando hablamos de la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos que aclarar que se trata de la Cámara de Bogotá y Cundinamarca?, ¿cómo le fue con los alcaldes de la región?



Por primera vez llegamos a un nivel en donde ser un empresario de Cundinamarca implica casi que los mismos servicios que ser un empresario en Bogotá; no solamente inauguramos dos sedes, una muy importante en Chía, que reemplazó la que existía y que hoy sirve a siete municipios de Sabana Centro, sino que instalamos una nueva sede en Soacha; duplicamos las cámaras móviles haciendo cerca de 470 visitas al año a los 59 municipios de nuestra jurisdicción, hicimos acuerdos con Idecut para fomentar y desarrollar proyectos de turismo en los municipios que tienen vocación turística, hicimos programas como ‘Pedaleando por Cundinamarca’, que nos sirvieron para reactivar el turismo a través de la bicicleta y fortalecer los negocios que ofrecen oportunidades a quienes van a echar bicicleta.

Más noticias

ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

Twitter: @ernestocortes28