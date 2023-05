El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, dejó este miércoles la puerta abierta para su salida de la entidad. Lo hizo en un tuit en el que señala: "No seré yo un motivo de división".



El mensaje de la cabeza del organismo que representa al empresariado de Bogotá y Cundinamarca se produce después de que se conoció la intención del presidente Petro por que se nombre a una ficha suya en ese alto cargo.



De hecho, en la noche del pasado lunes se esperaba que los delegados del presidente Gustavo Petro propusieran el cambio en la presidencia de la entidad, para darle luego paso al nombramiento del polémico político Ovidio Claros, quien fu contralor y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.



Sin embargo, ese cambio en el orden del día no se propuso. Se conoció que los delegados del gobierno Petro no lo hicieron porque solo cuentan con siete votos y necesitan ocho para propiciar la vacante en la presidencia ejecutiva y el posterior nombramiento de Claros.



De los 12 miembros que tiene la junta directiva de la Cámara de Comercio, cinco han manifestado su decisión de respaldo a Uribe y siete, incluidos los cuatro delegados del Gobierno Nacional, por realizar un relevo en la presidencia ejecutiva.



El mensaje de Uribe, publicado en su cuenta de Twitter, fue tomado por miembros de la junta directiva del organismo gremial como algo que podía suceder y que "muestra" la presión que debe estar recibiendo".



"Desde que fui elegido por unanimidad como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), he tenido la íntima convicción de que solo construyendo acuerdos entre los diferentes sectores que conforman su junta directiva (JD) es posible servir a los empresarios", dice Uribe en su mensaje.

A los empresarios y empresarias de Bogotá y Cundinamarca y a la opinión pública:

Uribe recuerda que mientras ha estado en el cargo (ya completó tres años y medio) todas las decisiones estratégicas del organismos se han tomado por consenso y que eso ha permitido obtener "importantes resultados".



"No seré yo un motivo de división que afecte la buena marcha de la entidad. Por ello, en las últimas horas he manifestado a los miembros de la junta directiva de la CCB y a su presidente, Dr Julio César Ortiz, mi total disposición para que esta entidad pueda construir consensos alrededor de un nuevo presidente ejecutivo", concluye en el mensaje.

Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es la sede principal de la entidad de los empresarios de Bogotá y Cundinamarca. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Hay que esperar la próxima junta, para ver qué sucede. Creo que está recibiendo mucha presión", le dijo a EL TIEMPO un miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.



De hecho, antes de conocerse el mensaje de Nicolás Uribe, otro directivo de la entidad le había comentado a este diario que las presiones podría llegar al punto de "aburrir" a Uribe y llevarlo a dejar el cargo.



Hay que destacar que en su mensaje, Nicolás Uribe habla de "construir consensos" al rededor de un nuevo presidente. Esta ha sido, precisamente, la tradición del máximo organismo organismo que orienta las decisiones en la Cámara de Comercio.



No obstante, según el reglamento de la junta directiva, la elección del presidente ejecutivo se debe hacer por mayoría absoluta, es decir, ocho de los 12 votos posibles.



La reunión de la nueva junta directiva de la entidad está prevista para dentro de un mes. Allí podría volverse plantear el cambio del director ejecutivo.



No obstante, y más aún con el mensaje de Uribe, los miembros de la junta pueden convocar a una reunión extraordinaria y tomar una decisión



