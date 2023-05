Esta tarde está convocada la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y se espera que en ese escenario se proponga la salida del actual presidente ejecutivo, Nicolás Uribe, para darle espacio a un nombre que, según varias fuentes, tiene el respaldo del presidente Gustavo Petro.

Se trata del polémico excontralor de Bogotá, excongresista y exmagistrado de la Judicatura Ovidio Claros, quien así se reencaucharía en este importante cargo después de varios intentos fallidos por regresar al Congreso de la República.



Claros es de origen liberal y la jugada de su postulación podría servirle al Gobierno para ganar apoyos en el Congreso a sus reformas, que hasta ahora están embolatadas tras la ruptura de la coalición de Gobierno.



La junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá está convocada para esta tarde y en la agenda de la misma, según pudo establecer EL TIEMPO, no se encuentra el cambio del presidente ejecutivo.



Sin embargo, sus miembros sí pueden proponer ese punto y quedar como tema de discusión. Es ahí cuando saldrá el nombre de Ovidio Claros.

Facebook Twitter Linkedin

El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Ovidio Claros. Foto: Archivo particular

La junta directiva de la entidad gremial, con más de 500.000 empresas con registro mercantil, está conformada por 12 miembros, de los cuales cuatro son delegados del presidente Gustavo Petro y ocho de los empresarios y que fueron elegidos en diciembre pasado.



No obstante, ha trascendido que el político liberal tendría el apoyo de los cuatro delegados de la Presidencia y de tres representantes de los empresarios.



Sin embargo, esto no le alcanzaría a Claros, por cuanto, según los estatutos, se necesita una mayoría absoluta. En ese caso deberá tener ocho respaldos, lo que para algunos es posible de lograr.



EL TIEMPO conoció que de los ocho empresarios miembros de la junta directiva, cinco no están de acuerdo con el cambio en la presidencia ejecutiva, opero se desconoce la posición de tres.



Claros es esposo de la actual representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, quien ya estuvo en la cámara baja por el Partido Liberal y regresó en 2022 con el aval de la Alianza Verde.

Facebook Twitter Linkedin

Olga Lucía Velásquez, exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal Foto: El Tiempo

Cabe recordar que Velásquez fue la fórmula que tuvo la hoy senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López. De hecho, fue Lozano quien llevó a Velásquez a esa colectividad, lo que no habría caído muy bien en varios de los miembros de la Alianza Verde.



Si se llega a concretar la salida de Nicolás Uribe, quien completa tres años y medio como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, se estaría dando un giro en la forma como el gremio de los empresarios han elegido a su máximo representante. Siempre ha sido por consenso.



Y si bien hay participación del Gobierno Nacional en su junta directiva, no se recuerda que desde el alto nivel se esté promoviendo el cambio del presidente ejecutivo para que llegue una ficha del presidente de turno.



La Cámara de Comercio tiene alrededor de 500.000 empresas de Bogotá y Cundinamarca con registro mercantil, la mayoría de ellas son micros y pequeñas empresas.



Ovidio Claros es un abogado especializado en derecho público y pese a los cuestionamientos cuando fue gerente del entonces Instituto Seguro Social de Cundinamarca, resultó elegido en el Concejo como Contralor de Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ