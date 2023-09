Con ocho votos a favor, tres en contra y una abstención, la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá eligió a Ovidio Claros Polanco como su presidente ejecutivo. Claros reemplaza a Nicolás Uribe, quien renunció al cargo en junio pasado, luego de que se conoció que el abogado y político era el candidato del presidente Gustavo Petro. Su posesión será el 2 de octubre.



El excongresista, excontralor y exmagistrado del Consejo superior de la Judicatura había empezado a consolidar su candidatura hace cerca de 15 días, una vez logró el apoyo de Meals, filial del grupo Nutresa. Y ayer se confirmó ese aval.



Así fue como Claros reunió los ocho votos que necesitaba para ser elegido. De hecho, los estatutos de la junta directiva exigen para designar al representante legal de la Cámara una mayoría absoluta, es decir, ocho de los 12 votos posibles.



Al principio, el excongresista apenas contaba con los cuatro delegados del Gobierno Nacional en la junta –los otros ocho son del empresariado de Bogotá y Cundinamarca– y si bien su nombre estaba en el ambiente, no fue presentado oficialmente hasta que logró los respaldos necesarios.



Cámara de Comercio de Bogotá. Foto: Archivo Particular

Con el tiempo sumó tres apoyos entre los empresarios, con lo que llegó a siete votos. Y ayer completó los ocho.



EL TIEMPO pudo confirmar que por Ovidio Claros votaron los representantes del Gobierno Julio César Ortiz Gutiérrez, el presidente de la CCB; Luz Marcela Morales Gómez, Roberto Robles Ángel y Polo Ávila Navarrete, y los delegados de los empresarios Alberto Preciado, José Orlando Rodríguez, Juan Carlos Bolaños y Mario Alberto Niño, quien representa a Meals de Colombia.



En contra lo hicieron Enrique Vargas, Guillermo Botero y Alejandro Mejía. La abstención fue de Jaime Alberto Cabal.



A diferencia de oportunidades anteriores, en esta elección no hubo consenso en la junta directiva de la entidad. Esto fue en principio un tema que generó controversia entre los miembros de ese organismo directivo.



De hecho, horas antes de la elección, Botero publicó un mensaje en la red social X dirigido a los afiliados de la Cámara y a la opinión pública señalando que había sido citado a junta directiva “para elegir presidente ejecutivo” y cuestionó que “solo hay un nombre, la lista de 9 mujeres todas con HV impecable no fueron consideradas”.



Ovidio Claros cuando tomó posesión como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Foto: Archivo EL TIEMPO

Botero siempre rechazó que un candidato del Gobierno fuera elegido presidente ejecutivo de la entidad y defendió que el nombre saliera de los empresarios y se escogiera por consenso.



En su momento publicó: “Cámara de Comercio de Bogotá. Estamos cumpliendo mandato de los que nos eligieron. Defendiendo la empresa privada la única generadora de bienestar para los colombianos. No se vende, no se arrienda, no se Permuta”.

La candidatura de Ovidio Claros surgió hace cerca de seis meses como la opción del presidente Petro para lograr los apoyos a sus reformas en el Legislativo.



Claros es esposo de la representante Olga Lucía Velásquez, quien integra la Comisión de Acusación de la Cámara, donde llegan los casos de aforados, como el Presidente, el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes.



Velásquez ya estuvo en la cámara baja por el Partido Liberal y regresó en 2022 con el aval de la Alianza Verde. Fue la fórmula a la Cámara que tuvo la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López.



La Cámara de Comercio de Bogotá es un organismo con cerca de 145 años (nació en 1878 como una iniciativa de los comerciantes) y hoy cuenta con alrededor de 500.000 empresas con matrícula mercantil y que, a través de sus programas, tiene amplia influencia en toda la región.



La Cámara tiene además siete reconocidas empresas filiales: Corferias, Corparques (Mundo Aventura), Certicámara, Uniempresarial, Investing Bogotá, la Corporación Ambiental Empresarial y Agora.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ