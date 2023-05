Los delegados del Gobierno no propusieron el cambio del presidente ejecutivo este lunes en la noche, como había trascendido.



Según fuentes, la junta del presidente Petro quería poner a Ovidio Claros, el polémico excontralor de Bogotá y exmagistrado del Consejo de la Judicatura, en reemplazo de Nicolás Uribe, quien desde hace tres años y medio ejerce ese cargo.



(Lea también: Quién es polémico político que busca presidencia de Cámara de Comercio).

La junta directiva de la entidad gremial, con más de 500.000 empresas con registro mercantil, está conformada por 12 miembros, de los cuales, cuatro son delegados del presidente Gustavo Petro y ocho de los empresarios y que fueron elegidos en diciembre pasado.

Según fuentes consultada por EL TIEMPO, lo que busca el Gobierno de Petro es “salvar” las reformas en el Congreso de la República.



Así las cosas, durante la junta directiva de la Cámara, según uno de los asistentes, no se propuso el cambio debido a que el Gobierno no contaba con la mayoría absoluta, es decir, ocho votos, pues solo tenía siete.



(Además: El golpe del presidente Petro en la Cámara de Comercio de Bogotá).



Hasta ahora ninguno de los miembros de la junta se ha pronunciado excepto Guillermo Botero, quien en un tuit publicó: "Estamos cumpliendo mandato de los que nos eligieron. Defendiendo la empresa privada la única generadora de bienestar para los colombianos".



En un mes se espera que la junta se vuelva a reunir y no se descarta que vuelva a presentarse la propuesta del cambio en la presidencia ejecutiva.

Cámara de Comercio de Bogotá.



Estamos cumpliendo mandato de los que nos eligieron.



Defendiendo la empresa privada la única generadora de bienestar para los colombianos. pic.twitter.com/u3VeiMO6fR — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) May 16, 2023

¿Quién es Ovidio Claros?

Después de su fallido intento por regresar a la política en 2018, el polémico excontralor de Bogotá y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Ovidio Claros quiere reencaucharse en un alto cargo.

Facebook Twitter Linkedin

José Ovidio Claros Polanco. Foto: Archivo EL TIEMPO

José Ovidio Claros Polanco es un abogado bogotano de la Universidad Libre que se ha sabido mover entre la política y la justicia. Es de estirpe liberal, pero también estuvo en Cambio Radical.



En la actual coyuntura política que vive el país, el nombre de Ovidio Claros vuelve a estar entre la opinión pública. Por él fue que la Judicatura no pudo votar en un primer momento sobre las 300 tutelas que buscaban ‘salvar’ al alcalde Petro.



Claros ha sido cuestionado por escándalos como el llamado ‘carrusel de pensiones’ en la Judicatura y varias tutelas de ese alto tribunal, que tuvieron que ser rectificadas por la Corte Constitucional.



De hecho, el nombre de Claros, quien para ese momento fungía como presidente de la Judicatura, apareció en una compulsa de copias de la Fiscalía General a la Corte Suprema.



También se lo cuestionó porque fue elegido magistrado de la Judicatura a pesar de que tenía una millonaria demanda contra el Estado por la pérdida de su curul en la Cámara en 2004 -por decisión del Consejo de Estado- y que recuperó luego en 2006, a un mes de terminar ese período.

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ