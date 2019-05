La CCI critica decisión del juez sobre troncal de TM por la séptima

La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) envió en las últimas horas una carta a Jorge Lubo, el juez 49 administrativo de Bogotá que ratificó la orden de suspensión de la licitación de la troncal de TransMilenio por la carrera séptima. En el documento, la CCI aseguró que el juez basó su decisión "en apreciaciones subjetivas del funcionario judicial que desbordan su ámbito de conocimiento especializado".



Así, la CCI interviene para coadyudar el recurso de apelación que interpuso el IDU a la decisión del juez que frena uno de los proyectos clave de movilidad de la capital.

Entre los argumentos a los que acude la CCI para criticar la medida del juez, está la necesidad de prevalecer el interés general sobre el particular. "Este proyecto fue concebido como una de las medidas propuestas por la administración distrital para solucionar los problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá que aqueja a miles de ciudadanos", afirma Juan Carlos Quiñones, vicepresidente jurídico de la CCI, en la carta.



Además, asegura que no era posible, en principio, admitir la demanda de los habitantes de Altos de La Cabrera (que generó la medida cautelar). "Vemos que la solicitud de los accionantes obedece más a un interés particular (...) y se enfatiza que la acción popular tiene como finalidad la protección de derechos e intereses colectivo. (...) En tal sentido, los accionantes cuenta con la posibilidad de acudir a otros medios judiciales ordinarios", asegura la CCI e insiste que la medida cautelar no ha debido reconocerse.



En la carta, la CCI también critica las razones por las cuales el juez blindó su decisión de ordenar la suspensión de la licitación. "Se centró en suponer si la administración distrital cumplió o no con especificaciones o requisitos de índole meramente técnico y en emitir juicios de valor respecto de si los estudios son o no suficientes, hechos que escapan de la competencia del juez", agrega en la misiva.



Respecto a la transgresión del deber de planeación, la CCI defiende que "los estudios de ingeniería de taller se encuentran a cargo del futuro contratista, el cual, durante la fase de preconstrucción del proyecto, deberá adelantarlos; hecho que no supone la transgresión del principio de planeación".



Entre estos y otros argumentos, la CCI solicita conceder el recurso de apelación al IDU para que se revoque el auto que suspendió la licitación de la troncal.



BOGOTÁ