Calle en Kennedy lleva 17 años dañada y no planean arreglarla

El mal estado de la calle 38B sur, en Kennedy Central, se caracteriza por escombros de cemento, pedazos de ladrillo y piedras de diversos tamaños que dificultan el paso de vehículos particulares, motos y bicicletas que transitan por este lugar.

María Rodríguez, residente del sector hace 29 años, se comunicó con este diario a través del consejo de redacción en vivo realizado por Facebook cada lunes para denunciar la falta de mantenimiento del tramo vial, que no ha tenido ningún tipo de intervención desde hace 17 años.

“Cuando llueve, esta calle se vuelve un barrial. Es el colmo que pasen los años y nadie venga a repararla. Incluso hay gente que bota basura aquí, seguramente porque ven la calle fea no les interesa cuidarla”, dijo María.



EL TIEMPO visitó la calle de esta zona que está justo al lado del colegio El Japón y diversas viviendas. Ricardo Herrera, residente de una de las casas, señaló que la vía ha estado hecha pedazos desde que llegó a vivir a la zona.



“Esto es como un minipotrero; la calle tiene este estado desde que vivo aquí hace 12 años. Nadie se ha aparecido para arreglarla”.



Según la alcaldía de Kennedy, esta vía estaba dentro de uno de los contratos de obras viales con vigencia del 2017, pero por el presupuesto no alcanzó y no se pudo realizar la intervención. Durante la administración del alcalde de esta localidad, Leornado Rodríguez, se tuvo un presupuesto de 50.000 millones de pesos para hacer dichos contratos, sin embargo la cantidad fue insuficiente.



“Necesitamos dos billones de pesos para arreglar todas las calles y vías que están destapadas o tienen huecos en toda la localidad. A pesar de que este tramo vial estaba contratado, era de monto agotable”.



Esto quiere decir que una vez se acabo el presupuesto pactado para realizar todas las obras, el contrato para esta calle no se ejecutó. Después del 2020 se sabrá si deciden intervenir esta calle, ya que la alcaldía la incluyó en el listado de formulación 2019, en el cual figura como una de las obras que debe priorizar la siguiente administración.



REDACCIÓN BOGOTÁ