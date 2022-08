Para las personas que utilizan la calle 80 transitar por esta vía se ha convertido en una pesadilla. A los interminables trancones que a diario se generan, este lunes se le sumaron tres accidentes de tránsito que ocurrieron en diferentes tramos de la avenida y que ocasionaron caos en el occidente de la ciudad.



Pero más allá de la coyuntura, ¿qué explica estos trancones?

Esta vía es fundamental porque conecta a Bogotá con Sabana Occidente y Sabana Centro, además, es crucial para los habitantes de barrios como Lisboa, en Suba, y Ciudadela Colsubsidio y Gran Granada, en Engativá, pues es la única avenida principal del sector.

Tres accidentes de tránsito paralizaron la calle 80 este lunes. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Si bien el promedio en Bogotá no es sustancialmente alto –ronda los 25 km/h–, sí hay corredores donde es más bajo, entre ellos en la calle 80 (sentido occidente-oriente), en donde por ejemplo, en julio la velocidad promedio fue de 18,8 km/h y en varios momentos del día, sobre todo en la mañana, no supera los 10 km/h.



Entre los factores que pueden explicar las dificultades en esta vía se encuentran los flujos mixtos: buses intermunicipales, transporte de carga, bicicletas, motos, vehículos particulares, alimentadores y buses duales.



Además, desde el Portal de la 80 hasta el Puente de Guadua los conductores se encuentran con siete semáforos, el cruce más crítico, ubicado en el punto en que este corredor vial se cruza con la conexión Lisboa-Calle 80.



Es en este sector en donde la vía pasa de tener más de cuatro carriles a tener únicamente dos.

Así ha variado la velocidad promedio en la calle 80. Foto: Infografía ET

Hasta hace algunos años, en este sector había dos puentes para cruzar el río Bogotá: uno para entrar y otro para salir de la ciudad. Durante la administración pasada, se construyó un tercer puente para facilitar la salida de vehículos de la capital, principalmente para aquellas personas que trabajan en las empresas ubicadas en el sector de Siberia.



No obstante, varios ciudadanos argumentan que esta medida no sólo no funcionó, sino que empeoró la situación.



"Parte del problema del trancón eterno de la Calle 80 en Bogotá, en el 2016 entregaron un puente mal diseñado que debió iniciar desde antes del semáforo de la entrada a Suba Lisboa, y para rematar la Calle 80 termina en un retorno, pasando de 4 a 2 carriles", señaló Jhon Albarracin, usuario de Twitter quien afirma frecuentar esta salida.

¿Qué podría funcionar?

Si en algo coinciden los expertos consultados por EL TIEMPO es en que no hay una fórmula mágica para acabar con el trancón en poco tiempo y en que tampoco hay megaciudades, como Bogotá, sin que haya tráfico del transporte individual. También resaltan que la solución no necesariamente pasa por hacer más vías para los carros particulares, sino más opciones para un transporte público, masivo, sostenible y accesible. Incluso, así se lo dijo a EL TIEMPO hace un año el reconocido consultor en urbanismo Brent Toderian: “Las carreteras más grandes cuestan miles de millones, ocupan un espacio enorme que requiere que las personas y los vecindarios sean desplazados, y simplemente se llenan con más tráfico inducido que causa más contaminación y la misma o más congestión”.



No obstante, los analistas sí dan pistas de unos primeros auxilios que se puede dar a la movilidad mientras llegan las soluciones más estructurales y se terminan las grandes obras.



Darío Hidalgo, analista en movilidad, sugiere intensificar los controles a los malparqueados para evitar que sigan ocupando carriles y dificultando el flujo vehicular. También recomienda analizar los efectos de la estrategia de semaforización inteligente que, en la administración pasada, prometió “reducciones de hasta 30 % en el tiempo promedio de los recorridos en los principales corredores viales”.



A su vez, habla de agilizar la resolución de choques simples, que podría impactar en casos como los de este lunes. Frente a esto, la Secretaría Distrital de Movilidad le explicó a este diario que esa medida se materializa a través de la recién expedida Ley Julián Esteban. Esa ley modifica el artículo 143 de la Ley 769 de 2022 e indica que “en todo accidente de tránsito donde solo se causen daños materiales y no se produzcan lesiones personales, los conductores, entidades aseguradoras y demás interesados en el accidente recaudarán todas las pruebas relativas a la colisión mediante la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

