La calle 80, una de las salidas claves por el occidente de Bogotá, estuvo en el ojo del huracán este fin de semana luego de que en ella se registró un monumental trancón entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. En este corredor, en el que la movilidad ya es difícil cualquier día de la semana, confluyeron dos novedades que fueron la combinación de la pesadilla: la operación éxodo de puente festivo y la inauguración de un nuevo megaescenario de eventos de entretenimiento, ubicado en Cota (Cundinamarca) a 1,5 kilómetros del puente de Guadua.





En la operación éxodo, por una parte, se esperaba que este fin de semana salieran 320.000 vehículos por varios corredores de la capital, y en la inauguración del nuevo Coliseo Live, con capacidad para más de 20.000 personas, se iba a realizar el concierto de Marc Anthony.



Pero hubo una serie de errores que llevaron a la escena que ya varios conocen: el colapso de la calle 80. “El viernes se dejó acumular la fila de los vehículos (que iban a entrar al Coliseo Live). Eso hizo que se ocupara todo un carril (de la calle 80) y esto no permitió el flujo vehicular”, explica el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, quien confirmó que la fila, que empezaba en el municipio de Cota, donde está el Coliseo, se extendió por toda la calle 80 hacia arriba, hasta Bogotá.



“Lo segundo –agrega el secretario– es que se juntó con el éxodo del puente festivo y no se calculó el hecho de que los vehículos no podían obstruir en ningún momento las bermas, las zonas verdes...”.



Es decir, fallas logísticas, la falta de parqueaderos suficientes y la combinación con la salida de miles de vehículos rumbo a sitios de descanso en Cundinamarca fueron parte de la fórmula del desastre.



Pese a que, según explicó el secretario, los organizadores del evento habían presentado un plan de manejo de tráfico de Cota y aunque este había sido aprobado, no había sido suficiente. “Estamos hablando de más de 1.000 vehículos y ante esa cantidad debe hacerse un trabajo conjunto”, afirmó Godoy.



Algunos de los asistentes al evento reportaron que tardaron hasta tres horas en llegar al evento. Viajeros también se quejaron por el tráfico. Y vecinos y usuarios frecuentes del corredor aseguraron que la movilidad se complicó desde el final de la tarde.

El problema fue de tales dimensiones que, incluso, la alcaldesa Claudia López hizo un llamado en la mañana del viernes para que se diera una solución en las próximas horas: y era una carrera contrarreloj, pues a las 5 p. m. del sábado se abrirían nuevamente las puertas del Coliseo Live para otro concierto, el del artista mexicano Christian Nodal.



“Hablé con el empresario del nuevo Coliseo Live de Cota. Nos encanta que vengan empresarios que hagan inversión, pero que no nos colapsen la ciudad. Le pedí el favor de que con la Secretaría de Movilidad de Bogotá y Cundinamarca organicen bien una logística. No nos pueden usar la calle 80 de vía de ingreso a su parqueadero, eso lo tienen que hacer dentro de su predio. Nos ofrecieron disculpas, que van a ir ajustando, y esperamos que esta noche salga mucho mejor”, afirmó la alcaldesa.



El tema llegó, incluso, a autoridades del orden nacional. Por una parte, el director (e) de la ANI, Carlos García, aseguró este sábado que “los corredores concesionados que llegan a Bogotá tienen una particularidad: tienen que convivir con materia de uso de suelo con los POT de cada municipio (...). Se va a trabajar con la Alcaldía de Bogotá con el objetivo de identificar, ahora que se inaugura este centro de espectáculo, cuáles serían las formas para evitar este tipo de situaciones”.



Por su parte, el subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Coronel Julián Augusto Zapata Corrales, afirmó que si bien el viernes “se hizo una coordinación con movilidad, necesitamos incrementar el pie de fuerza para hacer ese manejo de tráfico”.

Las medidas

Esa misma tarde, funcionarios de las secretarías de Movilidad de Bogotá, Cundinamarca y Cota, autoridades de tránsito y operadores de la logística del evento se reunieron para definir medidas.



Uno: disponer de grúa permanente para la inmovilización de vehículos que estén ocupando espacios prohibidos.



Dos: coordinar la disponibilidad de más de 2.200 plazas para aparcar –con la habilitación de tres parqueaderos adicionales, además del que tiene el coliseo–.



Tres: disponer de cerca de 100 unidades de tránsito.



Cuatro: garantizar la circulación permanente de vehículos al evento.



Cinco: actuar de manera permanente en el Puesto de Mando Unificado.



Seis: evitar la fila de vehículos dirigiendo hacia los otros tres parqueaderos.

Funcionó

Todo apunta a que la estrategia funcionó. La noche del sábado no hubo reportes de impresionantes trancones, y, según el secretario de Movilidad de Cundinamarca, se tuvieron promedios de velocidad superiores a los 45 km/ h. “Es un promedio superior que evidencia que no hay obstáculos que detengan el tráfico por la vía”, dijo.



De acuerdo con el secretario, “este sábado ya teníamos grúas y ante el primer vehículo que se parqueó en la berma, de una vez llegó la grúa. Y no se permitió que los carros hicieran fila, sino que se iban desviando a los otros parqueaderos”.



Aunque el coliseo, como lo anunciaron sus directivas, tiene 3.000 parqueaderos, fue necesario habilitar otros parqueaderos más para evitar dificultades en el ingreso y ocupación de la calle 80.



Incluso, la misma alcaldesa de Bogotá se pronunció ayer sobre los resultados. “Mil gracias @SecMovilidad @CundinamarcaGob @SectorMovilidad y @ColiseoLive que se organizaron muy bien ayer y fluyó bien la calle 80. Continuaremos el trabajo diario de movilidad en calle 80 y con el Coliseo en el desafío mayor que tenemos en los viernes que coinciden con puente”, trinó López.

¿Y ahora?

Aunque la estrategia funcionó este sábado, permanece el reto de la gestión del tránsito cada vez que este escenario se active. Como confirmó Miguel Caballero, director general del Coliseo Live, en una entrevista con Portafolio, en este segundo semestre “pueden estar pasando entre 20 y 30 conciertos”. Por ejemplo, vienen los de Ana Gabriel, el viernes 7 de octubre; los de Daddy Yankee, el sábado 8 y el domingo 9 de octubre; el de Imagine Dragons, el martes 18 de octubre, y el de Arctic Monkeys, el jueves 17 de noviembre.



Precisamente, el secretario de Movilidad de Cundinamarca sostuvo que en la reunión del sábado “se dispuso que en adelante las secretarías de Movilidad de Cundinamarca y Bogotá y la Secretaría de Gobierno de Cota van a realizar reuniones permanentes previas a la realización de eventos. Y, durante el evento, vamos a tener puestos de mando unificado que van a estar garantizando la realización del mismo, no solo en temas de seguridad vial, sino en temas de movilidad”.

ANA PUENTES