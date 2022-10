Transitar por la calle 13 no deja de ser azaroso y hasta una acción poco recomendada para los conductores nerviosos y novatos. Buses, busetas, tractomulas, camiones, camionetas, automóviles, motociclistas y ciclistas se abren paso, avanzando uno tras otro, a pocos centímetros y hasta a punto de tocarse, por alguno de los tres carriles que tiene este corredor en sus dos sentidos.



Así es esta vía que comienza en el centro de la ciudad, muy cerca del cerro tutelar de Monserrate y de la City U, y que a lo largo de su trazado parece cruzar por varias ciudades: la bonita y peatonal del Eje Ambiental, la del bullicio del mercado popular de San Victorino, la de las bicicleterías y ferreterías y almacenes, la de talleres de mecánica, montallantas e improvisados parqueaderos de tractomulas, camiones y buses y la residencial, industrial y rural.



Pero la calle 13 de vértigo y tal vez la más olvidada es la que comprende desde la intersección con la avenida Las Américas y la carrera 50 hacia el límite occidental de la ciudad, y en la que cuantos más kilómetros se avanza, más carros aparecen y más movido se vuelve el recorrido.



Es el regateo por el espacio lo que se vive en la 13.

Este es un corredor que, como muchos de los principales en la capital del país, no está exento de huecos ni zonas que durante casi todo el año permanecen con encharcamientos. En esa calle 13 abundan los talleres y bodegas que convirtieron los andenes y las zonas verdes en áreas de parqueo.

La excepción es el tramo más urbano, desde el cruce de Las Américas hasta cerca de los cerros orientales. En ese trayecto, los carriles están libres de cráteres y a los lados hay andenes en concreto o en adoquín. Esta es otra calle 13.



Y si bien se puede decir que la vía cuenta con ciclorruta en su costado sur, esta solo cubre un par de tramos. El primero se extiende por un trayecto de 3,5 km al final de su trazado, y el segundo va de Las Américas hacia el centro, aunque con intermitencias en las bocacalles.

Una vía clave de la ciudad

La avenida Centenario, como también se la conoce, es una de las vías más históricas –sus orígenes se remontan a la época de la Colonia– y representativas de Bogotá, la Sabana y el centro del país. Es clave para la economía de la ciudad y la región. Cruza por zonas donde están ubicadas compañías de logística e industrias. Junto con la calle 80 conforman el anillo logístico de acceso por el occidente.



Según la Secretaría de Movilidad, el 50 por ciento del volumen de vehículos de carga que se registra al día en la capital corresponde a la 13 y la Boyacá. De acuerdo con la entidad, a la altura de la Ciudad de Cali, por ese corredor transitan 120.194 vehículos mixtos, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche. El promedio de velocidad en un día hábil es de 26,5 km/h.



Durante la hora pico, 119 buses del SITP zonal y 350 intermunicipales circulan por allí, movilizando cerca de 8.500 pasajeros. En el mismo lapso se calcula que pasan al menos 977 vehículos de carga, 2.634 motos y pedalean alrededor de 1.544 biciusuarios.



La calle 13 también la utilizan miles de pasajeros que vienen de la Sabana o del occidente de Cundinamarca y que a la entrada de la urbe, entre el río del mismo nombre y la avenida Ciudad de Cali, se aglomeran en decenas de improvisados paraderos y puestos de ventas, donde esperan una buseta o un bus del SITP para continuar el camino hacia el centro o el norte.

Facebook Twitter Linkedin

Así se verá la intersección de la calle 13 con Américas, que tendrá tres niveles, incluidos un paso a nivel y otros a desnivel. Imagen: IDU Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Una idea de cuántas personas entran y salen de la ciudad por ese corredor la da el proyecto del Regiotram de Occidente. La Empresa Férrea Regional estima que una vez entre en operación, el tren ligero movilizará 140.000 pasajeros al día, desde Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera.



Los estudios del IDU indican que en el tramo entre Fontibón y Puente Aranda se movilizan 15.000 personas. Y calcula también que más de 643.000 usuarios del sistema de transporte masivo se beneficiarán con la construcción de la nueva troncal de TransMilenio. El instituto espera publicar hoy los prepliegos de la más compleja obra que tendrá el proyecto. Se trata de la monumental intersección de Las Américas. Tendrá tres niveles..



El director del IDU, Diego Sánchez, justifica la obra señalando que la calle 13 es una vía de “baja oferta de infraestructura para la alta demanda de tráfico de vehículos” que tiene hoy y, además, tampoco cuenta con segregación de espacio para buses, motocicletas ni bicicletas.



Sánchez aclara que ya se abrió un cuarto de datos sobre el proyecto, al que las empresas interesadas en participar en la licitación pueden acceder. Precisa que el costo de la nueva troncal, entre la intersección de Las Américas y el límite de Bogotá con Cundinamarca, asciende a 2,3 billones de pesos, más 1,1 billones en la compra de predios. El 70 por ciento de esos recursos los aporta la Nación y el 30 por ciento restante, el Distrito Capital.

¿Qué dicen los usuarios?

“Es una vía demasiado complicada, una de las peores que tiene Bogotá. Todos los días vemos estrelladas, accidentes –entre enero y el 20 de octubre se han registrado 272 siniestros–, motociclistas y ciclistas junto al tráfico pesado”, así la describe Kevin López, quien vive en la avenida Boyacá con calle 13 y muy temprano sale a buscar una buseta que lo lleve hasta su trabajo.



Este joven labora en una empresa en la Sabana de Occidente y el viaje le toma más de una hora e incluye transbordo.



La misma opinión tiene Rosalba Campos, quien a diario debe desplazarse desde el municipio de Funza hasta El Recodo, en la localidad de Fontibón. En ese recorrido se puede gastar dos horas y media o más. Esta mujer dice salir desde las 6:30 de la mañana de su casa y hacer transbordo en el puente peatonal que hay antes de cruzar el límite hacia Bogotá, para reducir –asegura– el tiempo de desplazamiento. “Es una vía tenaz, muy congestionada, en todo momento hay trancones impresionantes”.



Y Pedro Rodríguez, conductor de una camioneta de estacas, considera que la vía ya no resiste más carros ni atascos. “Es muy transitada, hay mucho carro y no hay suficiente espacio para todos, pero aun así los motociclistas quieren ganarse un lugar en la vía a toda hora”, dice Rodríguez, quien demora dos horas para ir a Fontibón, un recorrido que tomaría 15 minutos si la vía no tuviera alto tráfico.



Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, afirma que la última gran intervención en la calle 13 fue en los años 80, cuando se conoció como variante de Fontibón, y que la congestión que se vive allí mejorará parcialmente con el Regiotram de Occidente –proyecto de la Gobernación de Cundinamarca y la Nación que conectará a los municipios del occidente, desde Facatativá hasta el centro de Bogotá–. También dice que se requiere una intervención integral, sobre todo para los usuarios de transporte público, peatones y ciclistas.

Hidalgo destaca el proyecto de la troncal de TransMilenio de 11,4 km de longitud, que contará con cuatro carriles por sentido para el tráfico mixto y uno por sentido para los buses articulados, más espacio público y ciclorruta.



Así las cosas, la calle 13 o avenida Centenario o variante de Fontibón, a pesar de ser un corredor utilizado todos los días por miles de personas y vehículos, y una vía clave para la economía de Bogotá, la región y el país, por la que se moviliza buena parte de la carga que ingresa o debe pasar por la ciudad, parece salir del olvido en el que estuvo durante cuatro décadas.

La primera licitación de la nueva troncal

De acuerdo con el director del IDU, Diego Sánchez, se espera que hoy sean publicados los prepliegos de la primera y más compleja obra del proyecto de la troncal de TransMilenio en la calle 13: la intersección de Las Américas o también llamado “el pulpo de Puente Aranda”.



En esa zona, donde se cruzan los carros que van para el occidente, el sur y el oriente, se construirá una intersección de tres niveles, que constará de dos glorietas, una a desnivel y otra a nivel, con el fin de permitir el tránsito de los articulados, vehículos mixtos y biciusuarios entre la calle 13, Las Américas, la carrera 50 y las calles 6.ª y 20.



El proyecto de la nueva troncal, según Sánchez, se dividirá en cinco contratos, incluido el patio portal cerca del río Bogotá. A este se podrá integrar una terminal intermodal, a la que llegarán los buses intermunicipales, que ya no podrían entrar a la capital.



Entre la segunda semana de noviembre y lo que resta del año, la programación del IDU contempla la apertura de las demás licitaciones del corredor de esta troncal hasta el límite con Cundinamarca. La última se proyecta abrirla en marzo de 2023 y corresponde a la del patio taller. El objetivo de esta administración distrital, según lo ha manifestado la alcaldesa Claudia López, es iniciar obras el próximo año y que estas estén terminando a finales de 2026.



GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ