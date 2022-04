"Movilidad en la calle 13: Vergüenza nacional". Esto era lo que decía uno de los carteles de las más de 80 personas que este lunes salieron desde Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá para protestar por las condiciones de movilidad de la calle 13, la avenida que conecta a los municipios de Sabana Occidente con Bogotá.



Salieron desde la glorieta de Mosquera, avanzaron por la calle 13 rumbo al oriente y lograron llegar hasta la intersección con la carrera 138, en Fontibón.



"La calle 13 es el corredor más importante del país. Y está en condiciones precarias: parece una trocha"



Entre los manifestantes, había antiguos habitantes de Bogotá que habían llegado a Sabana Occidente buscando una opción de viviendas y, también, residentes 'de vieja data' de estos municipios vecinos a Bogotá.



"La falta de movilidad es absoluta todos los días. Son 3 o 4 horas para trasladarnos a nuestros trabajos, esto está imposible y es todos los días. Marcharemos hasta que nos atiendan los pliegos", aseguró César Benavides, uno de los líderes de la protesta.



Finalmente, sobre el medio día, el grupo logró sentarse con autoridades distritales, departamentales y nacionales para poner sobre la mesa sus ocho peticiones.



De no concretarse soluciones inmediatas, no se descarta que haya nuevas manifestaciones un sábado o un domingo.

El pliego incluía los siguientes puntos:



1. Regulación por decreto a vehículos de carga en las horas pico



2. Reparación inmediata de la malla vial de la calle 13



3. Crear Unidades de asistencia rápida de Policía de Tránsito desde la glorieta Vía La Mesa hasta Bogotá



4. Policía regulando el ingreso a Bogotá y los tres pasos semafóricos en Fontibón.



5. Revisar e implementar señalización y control en algunos giros ilegales sobre la calle 13.



6. Mejorar la iluminación de la vía.



7. Informar sobre los avances en proyectos de solución del largo plazo: ampliación de calle 13, ALO, etc.



8. Exoneración del peaje del río Bogotá y Siberia.



Con estas exigencias en mano, manifestantes y autoridades se sentaron a concertar por varias horas. De acuerdo con Benavides, el objetivo de los residentes de esta provincia de Cundinamarca es lograr soluciones a la movilidad en el corto plazo.

Punto a punto

1. Regulación por decreto a vehículos de carga en las horas pico



Concretamente, lo que piden algunas voces es que se vuelva a implementar el decreto 593 del 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá bajo el cual, en ese año, se restringió la circulación de vehículos de carga en los dos sentidos de la Avenida Calle 13, desde el Río Bogotá hasta la Avenida Boyacá en de lunes a viernes entre las 6 a.m. y las 8 a.m.



Para analizar esta posibilidad, explicó Benavides, habrá una reunión con líderes del sector carga.



2. Reparación inmediata de la malla vial de la calle 13



"Estamos pidiendo mantenimiento vial a la calle 13 en su totalidad. Estamos pidiendo que la calle 13 sea un corredor apto para transitar", anotó Benavides y resaltó que los huecos y otros daños en la vía no solo afectan las velocidades, sino que también generan siniestros viales.



EL TIEMPO pudo conocer que en el plan de mantenimiento distrital de 2022 se tiene priorizada la calle 13. No obstante, de estas reuniones, podrían salir tramos para reparar con mensaje de urgencia.





3. Crear Unidades de asistencia rápida de Policía de Tránsito



"Necesitamos más grúas y presencia policial. Cuando ocurre un accidente no llegan a tiempo", reclamaron los manifestantes".



4. Policía regulando el ingreso a Bogotá y los tres pasos semafóricos en Fontibón.



De acuerdo con los manifestantes, se necesitan agentes de tránsito que den prioridad a los vehículos que ingresan por la calle 13 en los picos de la mañana y que salen en el pico de la noche.



5. Revisar e implementar señalización y control en algunos giros ilegales sobre la calle 13.



Esto será analizado por las autoridades de movilidad.



6. Mejorar la iluminación de la vía.



Los manifestantes solicitan iluminación LED por la calle 13 entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá. Este diario supo que se acordaría una visita este jueves por parte de las autoridades competentes para analizar en terreno la situación de las luminarias.



7. Informar sobre los avances en proyectos de solución del largo plazo: ampliación de calle 13, ALO, etc.



8. Exoneración del peaje del río Bogotá y Siberia



Este punto es uno de los más críticos y dependerá de la ANI y la Concesión.

*Con reportería de Ana Puentes y Camilo Romero