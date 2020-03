Calidad del aire en Bogotá muestra una importante mejoría

La contaminación del aire por concentración de material particulado empezó a mostrar este domingo síntomas de una sustancial mejoría en Bogotá. Las trece estaciones amanecieron todas en condiciones moderadas, es decir, hay menos polución que cuando fue declarada hace 17 días la alerta amarilla ambiental.

Incluso, las estaciones de la carrera 7.ª, Carvajal-Sevillana, Kennedy y Fontibón, que venían mostrando los mayores deterioros, empezaron a develar una notable mejoría. Y aunque son las que mantienen los niveles más altos, están dentro del rango de moderado y se mantuvieron así durante todo el día.



El reporte alentador de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire se produce luego de varios días en los cuales la contaminación en la ciudad se venía agravando. Se llegó incluso a tener entre cinco y ocho con indicadores malos (en naranja).



Pero la tendencia empezó a quebrarse desde el viernes pasado, cuando, debido al simulacro de aislamiento, dejaron de operar las fábricas y salió casi todo el parque automotor de la ciudad. Solo quedaron los exentos, como los vehículos de distribución de víveres y otros productos vitales, motociclistas domiciliarios, taxis (circularon pocos) y los buses del SITP y los articulados de TransMilenio, que también mermaron.



A todo esto se sumó, según la Secretaría de Ambiente, una reducción en los incendios y el comportamiento de los vientos, que venían arrastrando el material generado por el fuego hacia el interior del país.



De seguir la misma tendencia, este lunes se prevé que la mejoría en la calidad del aire continúe. No obstante, esto no significa que de inmediato se vaya a levantar la alerta amarilla.



La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, ha explicado que se necesitan 48 horas seguidas de muy buenos índices de calidad del aire. Pero, además, en el actual momento, con cuarentena nacional obligatoria, no sería funcional porque está prohibida la circulación de vehículos.



