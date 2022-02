El médico salubrista Luis Jorge Hernández, quien ha realizado investigaciones en la Universidad de los Andes sobre el impacto de la contaminación del aire en la salud de las personas, dice que las medidas para atenuar los efectos del material particulado producido por los incendios forestales que afectan a Bogotá deben estar enfocadas en las población más vulnerable, por edad o enfermedades de base o porque viven, se desplazan o trabajan en las zonas de influencia de corredores donde transitan tractocamiones y el transporte público.



Luis Jorge Hernández, médico salubrista.

¿Los incendios forestales agravan la contaminación?



La contaminación del aire en Bogotá ya es alta, especialmente por las fuentes móviles, que es del 60 por ciento, sobre todo el transporte de carga y público, y las fuentes fijas, pero ahora se agravó por los incendios forestales en la Amazonia y la Orinoquia. El contaminante predominante es el material particulado respirable, sobretodo el PM2,5, generado por combustibles fósiles, básicamente diésel y ACPM.





¿Crece el riesgo para la salud por el pico de contagio?



La contaminación del aire no se puede desligar del covid, y todas las acciones tienen que ser en el contexto del covid.



¿Por qué las medidas no se pueden desligar del covid?



En los estudios de México, China y la Unión Europea, la contaminación del aire por material particulado es un factor de riesgo para covid, porque el virus se transmite por el aire, por aerosoles, y se adhiere al material particulado y este sirve de vehículo transportador. Entonces, la calidad del aire se vuelve fundamental, no solo en ambientes exteriores sino también en interiores.



¿Se pueden confundir los síntomas de covid y los de la contaminación del aire?



Los síntomas no se pueden ver diferentes y por eso estamos más en riesgo. Tenemos doble carga, por covid y por contaminación del aire. También están circulando otros virus respiratorios.



¿El tapabocas hay que usarlo siempre?



Las personas deben usar tapabocas en ambientes externos. Si en ambientes internos hay sintomáticos, deben usarlo, idealmente todos deben usar tapabocas.



¿Las medidas deben ser focalizadas o deben ser para toda la ciudad?



No se deben tomar medidas de montonera, sino focalizar la población más vulnerable, enferma y por ubicación. Todos estamos respirando contaminantes, unas veces más que otras, pero con estos niveles altos, las medidas deben estar especialmente orientadas a las áreas de influencia de la calle 13, de la autopista Sur, de la autopista Norte; y a la población más vulnerable, como menores de 5 años, madres gestantes, adultos mayores y las personas con enfermedades de base, que son las mismas a las que está afectando el covid.



¿Cuál es la recomendación para estas personas?



Para las personas con enfermedades de base como epoc, bronquitis crónica, neumonía, asma o diabetes las EPS deben establecer una consejería más personalizada y el médico tratante debe estar mirando los niveles de contaminación para posibles recomendaciones sobre dosificación y frente a las señales de alarma. En este pico, ellas deben utilizar tapabocas N95, no uno hechizo, que vale 3.000 pesos, sino uno bueno, que puede costar 10.000, 15.000 o 20.000 pesos. Lo debe dar el sistema de salud porque es un mecanismo de prevención, igual que la vacuna. Y los bogotanos, en general, no deben cerrar puertas o ventanas, por el contrario, hay que facilitar la ventilación de los espacios interiores.



¿Qué tipo de actividad física se puede realizar?



Se puede hacer actividad física y salir, pero no hacer actividad física fuerte o prolongada, que demanda gasto cardíaco. ¿Cuándo uno sabe que está haciendo actividad física fuerte y prolongada? Cuando va a hablar y no puede. Eso es un buen indicador, eso es lo que hay que evitar. Entonces, se puede hacer una caminata suave, pero no trote ni bicicleta ni bicicleta estática intensa. Se puede ir a la ciclovía. La alcaldesa dijo que si esto sigue, cerramos la ciclovía; eso es un error, cerrar la ciclovía y los parques agrava el problema. Se van a afectar la salud física y la salud mental. El encierro afecta a la gente, genera depresión, ansiedad, síndrome postraumático.



¿Cuáles son las señales de alarma?



Son las mismas para covid. En los adultos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, opresión, decaimiento, pérdida o alteración del estado de conciencia, obnubilación. En niños menores de 5 años, cuando tienen fiebre más de 2 días, no comen, vomitan todo y respiran rápido.



Incluso en el apartamento, la actividad física no debe ser intensa...



No tiene que ser intensa. Separar lo extramural de lo intramural no tiene sentido. El aire que respiramos dentro de nuestras casas, de nuestros apartamentos o sitio de trabajo es el mismo aire de afuera. Y si alguna persona es fumadora, lo que sería una fuente de emisión, no debe fumar.



No se descarta que entre hoy y el jueves aumente la contaminación

Las lluvias, el cese de fábricas, la reducción del transporte público y de carga y la atención de focos en el Guaviare en el fin de semana contibuyeron a bajar los niveles de contaminación del aire en Bogotá, sin embargo, continuó la afectación por los incendios en la Orinoquia y la Amazonia, en Venezuela e, incluso, en Perú. Ayer, de hecho, las estaciones de medición estuvieron variando entre dos y cinco en estado favorable (verde) y el resto en moderado (amarillo).



Carolina Urrutia, jefa de la cartera distrital de Ambiente, dijo que las condiciones pueden empeorar entre hoy y el jueves, y destacó que de debe mantener el uso del tapabocas, evitar la actividad física, incluso moderada y en espacios interiores. Insistió en que aunque la restricción a vehículos y camiones ayuda, eso es poco frente a los efectos de los incendios. La CAR anunció que intensificó los controles a fuentes fijas y móviles en los municipios vecinos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

