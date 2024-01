Calidad de aire empeora en Bogotá por incendios: pedirán ayuda internacional 

Las altas temperaturas y la generación de incendios forestales han incrementado las concentraciones de material particulado en Bogotá. Ya se comienza a alertar sobre posibles afectaciones para la salud de los capitalinos debido a la columna de humo que se extienden por el cielo.



La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá ha registrado picos de contaminación en las estaciones ubicadas en el nororiente de la ciudad, especialmente en Móvil Séptima, Suba y Guaymaral. Además, hay alerta por las concentraciones que se registran en Carvajal – Sevillana; esta última, por su cercanía a la Autopista Sur y la zona industrial.

(((#EnVivo))) 🔴 El alcalde @CarlosFGalan da el primer reporte del día sobre la situación de los incendios forestales que se presentan en Bogotá.https://t.co/U45im4rcSE — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 25, 2024

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que más de 120 personas expertas trabajan en la mitigación del incendio en el Cerro El Cable que ha agravado la calidad del aire por la incidencia de los vientos. Este tenía dos focos preocupantes. “Trabajamos en determinar la distancia de este incendio con la población. Los ciudadanos están preocupados”.



En el cable entrarán a trabajar ahora unas 360 personas para mitigar la emergencia y llegan tres pelotones de 30 hombres a apoyar y la Fuerza Aérea se suma a la atención y, además, otro avión de aspersión aérea de la Policía Antinarcóticos para cargar agua de Guaymaral y rosearla en los cerros orientales.

El secretario de salud, Gerson Orlando Bermont, especialista y magíster en Salud Pública, dijo que debido a los incendios ocurridos en la ciudad, se generó una columna de humo de gran magnitud que puede ocasionar afectaciones a la salud de la ciudadanía que reside y trabaja cerca de las zonas afectadas por estos incendios

Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Salud hace el llamado a la comunidad que

reside o trabaja en la zona afectada y sus alrededores, a seguir las siguientes

recomendaciones:



• Evite acercarse al área del incendio para disminuir la inhalación de humo. De ser

posible, movilícese a zonas de menor contaminación del aire.



• Si vive en la zona aledaña al incendio, cubra nariz y boca con tapabocas o un

pañuelo húmedo como medida inmediata de prevención.



• Mantenga cerradas puertas y ventanas; además, cubra las rendijas de ventilación

con trapos húmedos.



• Limpie las superficies y pisos de la vivienda utilizando trapos humedecidos con agua

para evitar que se levante el polvo u hollín.



• No prender velas, incienso, consumir cigarrillo, vapeadores o usar aspiradora al

interior de la vivienda.



• A las empresas que están en la zona de influencia se recomienda que autoricen a

sus empleados teletrabajo.



• Se recomienda la suspensión de actividades escolares y universitarias en la zona

cercana al incendio hasta que cambie la recomendación de las autoridades.

• No realizar actividad física en la zona, no usar los senderos naturales en las zonas

aledañas al incendio.



• Manténgase hidratado, consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas.



• Identifique y haga seguimiento a las personas más sensibles como niños y niñas

menores de 5 años, personas a partir de 60 años, gestantes, personas con

enfermedades pulmonares como asma o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva

crónica); especialmente aquellas dependientes de oxígeno, así como aquellos con

diabetes, patologías cardiovasculares, cáncer y enfermedades que debiliten el

sistema inmunológico. Asegúrese de que continúen con sus tratamientos prescritos.



• Especialmente los menores de 5 años, mayores de 60 años y gestantes, que

presenten signos de alarma y no puedan trasladarse, comuníquese con el 123 para

recibir ayuda.

Estaciones de medición de calidad del aire. Foto: Archivo particular

Bogotá cuenta con 20 estaciones de monitoreo con las que se miden las concentraciones de material particulado y los niveles de calidad del aire en la ciudad.

Cuentan con monitores de material particulado PM10 y PM2.5, analizadores de gases, ozono (O3), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO); además, tienen sensores meteorológicos para velocidad y dirección del viento, radiación solar, presión barométrica, temperatura y humedad relativa.

¿Cómo evitar incendios forestales?

• No hacer quemas agrícolas, de residuos o material vegetal.



• No arrojar fósforos, vidrios o colillas de cigarrillo al suelo.



• No arrojar residuos en espacios verdes.



• No usar pólvora o fuegos artificiales.



• Si observa un incendio o quema reportarlo de inmediato a la Línea 123.

Reporte fauna silvestre herida o desorientada

Las Secretaría de Ambiente hace un llamado especial a la ciudadanía para que reporte cualquier animal silvestre lesionado por los incendios que se presentan en Bogotá, a las líneas:



• 318 8277733

• 317 4276828

• 318 7125560

• (601) 3778854

“Es muy posible que, con estos incendios, fauna silvestre baje de las montañas a la ciudad. Si se encuentran con alguno de estos animales, por favor reportarlo a los teléfonos de la Secretaría de Ambiente que aparecen en nuestras redes sociales o al correo electrónico”, puntualizó la secretaria Adriana Soto.

NOTICIA EN DESARROLLO ...

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE