Luego de una semana de largas y arduas labores operativas, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, anunció la apertura del tramo Bogotá en la vía hacia La Calera. Así que desde este sábado a las 2 de la tarde se permitió el paso de vehículos en algunos tramos a un carril.

La vía tendrá señalizaciones y mitigaciones de riesgo. También se confirmó que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hará labores de monitoreo en cinco puntos específicos: el talud antes del CAI, el talud del kilómetro 6, la banca de la vía en el kilómetro 4, estabilización de la vía Arboretto y Puente Piedra.



La mandataria explicó que la atención de la emergencia culminó ayer, pero que las labores de mitigación continuarán el próximo lunes a primera hora: “Lo que sigue es la fase de adaptación. También me comprometo con la comunidad, pues la atención social continuará la próxima semana”.

La noticia se da en medio de la incertidumbre porque aún no se ha podido encontrar a Javier Velilla, el motorizado que trabajaba para la seguridad de un conjunto residencial en la zona y que desapareció tras el deslizamiento.



“El protocolo de búsqueda de una persona tiene siete días de posible supervivencia, el equipo de rescate no va a parar en la búsqueda del señor Velilla y la atención sicosocial a su familia va a seguir”, dijo la alcaldesa López.



Añadió también que seguirán las intervenciones en las quebradas del sector y los barrios San Luis, La Sureña, San Isidro, y que el Puesto de Mando Unificado (PMU) se trasladará al salón comunal de San Isidro. En este lugar también se mantendrán los puestos de atención a la ciudadanía de la CAR y el Idiger.



Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico avanza en el censo a negocios y comerciantes del sector. “Hasta el momento se han inscrito 142 comerciantes. Vamos a seguir censando negocios que requieran apoyo hasta el martes, serán inscritos al programa Impulso Local, para acceder a ayudas económicas”, explicó la alcaldesa.



El director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), Guillermo Escobar, agradeció a los más de 600 servidores públicos que han atendido la emergencia en turnos de trabajo de 16 horas. “Quiero reconocer a la comunidad por su trabajo y a los 600 servidores públicos, de las 23 entidades que integran el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático por su compromiso en la atención efectiva de esta emergencia”.

Sigue intervención



El alcalde de La Calera, Carlos Cenén Escobar Rioja, también confirmó la apertura de la vía. Eso sí, añadió que esta medida se dará con paso alterno de un solo carril, debido a que la labor ante la emergencia por la ola invernal continúa con acciones específicas, como la tala de árboles y la limpieza del alcantarillado.



En cuanto a las protestas de los residentes de varias veredas cercanas a la que se ha vendido como ‘vía alterna’ por El Codito en la calle 193, Cenén dijo que visitó la Gobernación de Cundinamarca. Se pactó un arreglo provisional por el impacto reciente de las lluvias, pero de la obra esencial no hay claridad. “Desde hace más de diez meses estamos trabajando con el apoyo del departamento. Les pido paciencia”. Pero paciencia es lo que no hay, dice la comunidad. “Hablan y hablan de reuniones que no terminan en nada”, dijo un residente.



El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que destinó 15.000 millones de pesos para la terminación de la placa huella del sector de El Codito. “Esta obra ya fue adjudicada, la interventoría por parte del Invías también, y ya se firmó acta de inicio. Llegó maquinaria y comenzaron las obras”.



“Esta carretera está muy deteriorada. Los carros pierden placas y repuestos en los huecos. Esta es una vía alterna al Guavio, pero en buenas condiciones”, dijo Gregorio Huertas, residente de La Aurora.



Pero el Instituto Nacional de Vías (Invías) aseguró que la ejecución del contrato para mejorar la movilidad de los habitantes de La Calera, Sopó y Guasca se da gracias a una inversión de 14.000 millones dispuestos por ellos.



La directora de ejecución y operación, Carolina Barbanti, indicó: “Luego de firmar un convenio interadministrativo con la Gobernación, donde aportamos la totalidad de los recursos y el ente departamental los estudios y diseños, inició el proyecto para el mejoramiento del corredor: Codito, Triunfo, La Cabaña. Los ahorros en tiempo de desplazamiento entre Bogotá y el centro urbano de La Calera beneficiarán a más de 25.000 personas”.



El proyecto de mejoramiento consiste en la pavimentación de 5 kilómetros y obras complementarias. La comunidad dijo que los presidentes de las juntas de las veredas Márquez, El Triunfo, San Cayetano y la Aurora del municipio de La Calera sostendrán una reunión la semana que viene y que de eso depende si continúan o no las marchas en la zona.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com