Diego Moreno, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que hoy hay más de 150 personas trabajando en la búsqueda de Javier Velilla, el hombre de 40 años desaparecido trágicamente el fin de semana que pasó en el municipio de La Calera en Cundinamarca.

Lea también: La vía a La Calera seguirá cerrada hasta lograr despeje: Alcaldesa.

La táctica para hoy fue dividir el territorio afectado en cuatro sectores. Uno en donde se busca disminuir el riesgo de represamiento y en los otros la idea es trabajar con tres grupos de trabajo. También hay dos caninos llamados Gasper y Dastan, entrenados en búsqueda de personas.

#Emergencia. Más de 150 personas buscan a hombre desaparecido en la vía a la Calera. pic.twitter.com/4ylQzlNpNS — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) November 15, 2022

Ya se está realizando búsqueda en profundidad de la persona desaparecida. “Trabajamos en su localización con bomberos y el Ejército Nacional”. Ángela Ríos, esposa del desaparecido, ha estado día y noche esperando que las autoridades busquen a su esposo. En diálogo con City TV, la mujer contó cómo que la última vez que hablaron fue a las 3:17 de la tarde y le dijo que estaba en la portería de Arboretto.

Ya finalizando la tarde, ella se enteró de lo que había pasado en La Calera e intentó comunicarse con su esposo, pero ya no le contestó el celular. Entonces llamó al compañero de Velilla quien le contó que su esposo había sido arrastrado por la tierra que bajó de la montaña. “Yo me enteré de todo lo que había pasado por el video y el compañero de él salió corriendo y mi esposo quedó ahí solito“, contó la mujer.

Su familia está conformada por cuatro hijos más: tres menores de edad que están en la casa y una joven de 18 años que está en la zona buscando a Javier Velilla. “Todo pasó a las 4:30 de la tarde. Cuando yo me enteré eran como las 5:20 de la tarde. Vi la catástrofe y como vivo en el kilómetro 5 de La Calera me entró una corazonada y llamé. Como él no me contestó llamé al compañero y me dijo que la avalancha se lo había llevado. Yo salí y cuando llegué estaba era la gente buscando".

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com