Caleña desapareció tras viaje con hombre que conoció en internet

El 29 de julio pasado fue la última vez que Kelly Carvajal hizo una publicación en su cuenta de Facebook. Estaba en una moto, abrazaba a un hombre y mandaba un beso a la cámara. La persona con la que aparece en la fotografía es el principal sospechoso de su desaparición.

Kelly lo conoció a través de redes sociales, hablaron un tiempo por ahí y por esos días, terminando julio, él viajó a Cali para conocerla. Se hicieron pareja rápidamente, se ganó la confianza de su familia, y se fue a vivir con ella y su hija, de siete años.

“Con nosotros era normal, el tipo es un labioso impresionante, anda con ropa militar, con insignias, papeles, todo como si fuera del Ejército, tiene una carta que dice que lo van a pensionar, es algo increíble porque tiene una película montada”, explica Jennifer, una de las dos hermanas de la joven desaparecida.



Tal fue el nivel de confianza que este hombre logró en la familia que cuando Kelly, de 27 años, les contó que viajaría con él a Bogotá para acompañarlo a hacer unas diligencias médicas, nadie pensó mal, y acordaron cuidar a su hija mientras volvía.



“Él estuvo como 20 días viviendo en la casa de ella, y le dijo que tenía que irse a Bogotá a unos exámenes porque le tenían que hacer una operación. Viajaron y el man estando allá le dijo a mi mamá que no lo habían dejado venir más, que tenían que operarlo y que no se podían devolver”, afirmó Jennifer. Ellos viajaron en un bus de Cali a la capital del país el 11 de septiembre.



Los días pasaban y la situación inquietó a la familia. Cuando empezaron a preguntarle a este hombre exactamente a qué centro de salud fueron y dónde se estaban hospedando, no volvió a contestar.



Incluso, recibieron algunos mensajes desde el celular de ella, que, según manifestaron, no eran escritos por Kelly. El 30 de septiembre fue la última vez que supieron algo.

Ante el silencio de ella y del supuesto militar, la familia empezó a publicar la denuncia de su desaparición en redes sociales, pero lo que pasó luego los preocupó aun más.



“Nos han escrito personas que nos han mandado la foto de él, diciendo que las estafó, peladas igual que como a mi hermana. Una muchacha incluso nos mandó unos audios y nos dijo que él trabaja con el hermano haciendo eso”, manifestó otra hermana de la joven.



EL TIEMPO estableció que esta persona usa una identidad falsa en redes sociales, y que actualmente en el Sistema de Información del Talento Humano del Ejército Nacional, con su verdadero nombre y número de cédula, no figura en la base de datos.

Esta es la última fotografía que publicó Kelly en su Facebook. Está con el hombre con quien viajó y sospechoso de su desaparición. Foto: Facebook Kelly Carvajal.

La preocupación de la familia pasa por pensar que esta persona le haya hecho algo, o que quizá la haya involucrado en algún hecho criminal.



“Nosotros estamos en Cali, no tenemos familia en Bogotá, pero averiguamos con las autoridades y tiene como 30 demandas, que es un estafador, por abuso de confianza, por porte ilegal de prendas militares, no sabemos es nada de ese tipo”, explicó Jennifer.



La hija de Kelly está siendo cuidada por su abuela y sus tías. Ya hay denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la Nación y en la Policía Nacional, pero todavía no hay rastros de la joven, que trabajaba como guarda de seguridad en una empresa en Cali.



Además, en este momento la mujer se encuentra en una disputa legal por la custodia de la niña con su exesposo, por lo que la familia no sabe qué pasará con ella.

Sin embargo, la Fiscalía le confirmó a EL TIEMPO que el caso tiene todas las alertas activadas.



De hecho, un investigador de la Sijín de Cali, en conversación con EL TIEMPO, explicó que la búsqueda va avanzando y ya se han realizado varias diligencias judiciales.



“Se está haciendo la verificación preliminar de la información que aporta la familia, correspondiente a la persona con quien ella supuestamente viajó a Bogotá; su identidad penal, antecedentes y verificación con el Ejército, para saber si perteneció a esta institución en algún momento”, explicó el agente.



El uniformado señaló que están analizando videos de cámaras de seguridad en Cali y Bogotá, que presume que esta persona prestó servicio militar, y que para avanzar en la investigación están contactando a presuntas víctimas de la misma persona.



“En el momento en que logremos ubicar al tipo más o menos en el sector en el que permanece en Bogotá, solicitaremos ayuda a las autoridades de esa ciudad para poder arrestarlo”, concluyó el agente.



Por el momento, la familia está solicitando a la ciudadanía en general que si vieron a Kelly en algún lugar se comuniquen a los números celulares 3128530495, 3156856202 o al 3187708878.

