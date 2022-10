Dícese de ‘caldo parado’, en Bogotá, Colombia, a las toldas, puestos o casetas ambulantes donde noctámbulos de distintos oficios y procedencias acuden en busca de tinto, agua de panela o consomé en sus hervores, arepas, frituras y galguerías de paso, para redimir el hambre, el helaje y el tedio de las madrugadas.



El bombillo, a fuerza de corriente de contrabando, sigue siendo el santo y seña de estos improvisados ventorrillos que de tiempos inmemoriales se han propagado en diferentes puntos de la ciudad, en su periferia, el centro, Chapinero, el sur, en sus barrios populares.



En los años 80, en predios de San Victorino, por la avenida Jiménez con décima y hasta la Caracas, sentaron precedente aquellos que instalaban en carros de guacal con balineras, dotados de estufa a gasolina o cocinol, con un menaje que incluía ollas tamaleras, olletas, sartenes ahumados, vajilla de combate y cubiertos de peltre.



A esos tenderetes en penumbras asomaba la más auténtica y disparatada estirpe de la noche: vigilantes, escobitas, distribuidores y voceadores de prensa, policías de turno, taxistas, truhanes y tahúres, trasnochados cacos de puñaleta tobillera, serenateros, dateros y sabuesos de la crónica roja como ‘Condorito’ y el ‘Chiquito’ Guillermo Franco, hasta desteñidas coperas y meretrices de gancho de los últimos beodos tambaleantes, de párpado caído, que escupían por puertas de vaivén, como las del viejo oeste, cafés, griles y cantinas, cuando la estrepitosa movida noctámbula se topaba con los primeros destellos del día.

En La Estrada se encuentra uno de los más populares. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Al caldo ‘levanta muertos’ de ave de corto vuelo le agregaban en el tazón un huevo morado de tanto cocimiento, un calado y unas hebras de cilantro. La agua de panela con cuajada o queso y mogolla ombligona. El tinto, de mayor demanda, a soplo y sorbo, por lo general con limón y un trago doble de aguardiente. Y, la clientela de pie, alrededor del fogón, entre vahos y fumarolas de chicote barato, desafiando el inclemente frío. “¡Fontibón-Versalles-Capellanía!”, gritaban a todo pulmón los ‘jaladores’ de busetas y colectivos, mientras con un garrote golpeaban neumáticos.



‘Caldos parados’ de antología, los de la plazoleta de Las Nieves con sus racimos de musiqueros, locatos y borrachines que pasaban derecho hasta el siguiente día, igual que los de la ‘playa’ de mariachis de Chapinero, los de la Caracas con 27 sur, el Quiroga, el Quirigua, la Alquería (donde empezó vendiendo tinto de butaca el ídolo de la canción popular Johnny Rivera), los del Centenario, La Fragua, La Granja, Puente Aranda, el Restrepo, Yomasa, y los de Las Ferias y La Estrada, por la avenida Rojas, entre cientos que se han multiplicado con el crecimiento voraz de la capital.



El famoso Punto 69

De estos fogones alternativos de la economía informal da fe, por experiencia propia, don Teodoro Barragán, que en sus años mozos fue taxista a bordo de un Plymouth negro, modelo 60, esos clásicos de colección que hoy solo aparecen en exposiciones, comerciales y películas de época y con el que, recién llegado de Útica, Cundinamarca, trabajó a sueldo.



Por esas afortunadas coincidencias que el destino suele jugar a sus elegidos, Barragán y su esposa, doña Gloria Agudelo, oriunda de Fómeque, se hicieron hace 38 años a un ‘caldo parado’ en un reducido local del barrio La Estrada (avenida calle 64C # 69J - 16), el hoy popular Punto 69, que inició con dos mesas Rimax y cuatro sillas.



El nombre del establecimiento, refiere Barragán, fue inspirado en la caseta de don José Héctor Guerra, justo al frente, anclada en el amplio separador de la avenida, paradero de los buses verdes y la flota blanca, que despachaba consomé, caldo de pollo, sopa de raíz y menudencias, arepa con chorizo y mortadela y el infaltable tinto con panela de termo, ‘cortesía de la casa’, entre las cinco de la tarde y las dos de la madrugada.

Prosperan en calles y avenidas y pasan de largo. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Lograr ese Punto 69 de La Estrada, hoy tal vez el ‘caldo parado’ más popular y frecuentado de Bogotá, explica don Teo, ha sido, en el transcurso de estos años, un proceso “de arduo trabajo, desvelos, sacrificios, fe y amor familiar”, tal como él y su esposa lo han forjado desde cuando abrieron en 1984 la estrecha ‘mediagua’, con los primeros ahorros del taxi, un asadero y un expendio de carnes y los préstamos consecuentes para adquirir, paulatinamente, el establecimiento en propiedad.



En la actualidad, ‘Caldo Parado Punto 69’ es una empresa consolidada y generadora de empleo, en un amplio local de dos plantas, con 60 mesas, 14 meseras, 2 cajeras, 2 administradores (para 2 turnos), 2 auxiliares de aseo, 3 domiciliarios y una guarnición de 4 cocineras lideradas por Adriana Pabón y Johanna Ocampo (las más antiguas), protagonistas de los saberes y secretos de la gastronomía criolla, que en su carta incluye carne asada, pechuga a la plancha, sobrebarriga en salsa, viudo de capaz, trucha al gusto, churrasco, lomo de cerdo, hígado encebollado, ajiaco con pollo, el revitalizador caldo de pajarilla, costillas BBQ, platos de generosas porciones y a precios accesibles que no pasan de los 18.000 pesos.



Amor y control

El servicio, de domingo a domingo, inicia a las 12 del día y termina a las 3 de la madrugada, y registra un promedio diario de 1.000 comensales, entre empresarios y operarios de talleres de diseño, impresión y publicidad del barrio La Estrada y en el transcurso de la jornada, médicos y paramédicos de la Cruz Roja, funcionarios de Migración Colombia, de la Sijín, la Dijín, la Fiscalía, y en la noche, taxistas a granel, serenateros, mariachis, noctámbulos de la información como Edward Porras, y el abogado y periodista Alejandro Monroy, habitante del sector, que no falla dos y tres veces por semana.



“Arrancar de cero y ver ahora este ‘caldo parado’ tan crecido es una bendición de Dios, y de algo de suerte, porque los negocios no son para todo el mundo”, argumenta don Teo Barragán. “Aquí nos la jugamos a diario con el mismo ánimo con el que empezamos hace 38 años. Mi esposa Gloria está al frente de la cocina y yo me encargo de las compras del mercado, las carnes y de los productos de mantenimiento. Nuestros dos hijos, uno ingeniero y la niña bachiller, también ayudan. De eso se trata, de juntar esfuerzos. Amor y control”.



—¿Y cuál es la fórmula para que el negocio viva lleno todos los días y a toda hora?

“La comida en general, que en Punto 69 ya es tradición de años, por su preparación y sazón. También la atención amable y rápida. Los platos están servidos a la mesa diez minutos después de tomado el pedido. Tenemos clientes de cuando empezamos, que vienen los fines de semana o en fechas especiales como el Día de la madre, el Día del padre, aniversarios o en diciembre, acompañados de sus hijos y nietos. Y la clientela laboral, de casi todos los días, acostumbrados a nuestro menú”.

La historia de los comedores que frecuenta la población que no duerme. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

—¿Cuando inició el negocio se le pasó por la mente que su ‘caldo parado’ llegaría a crecerse de esta manera?



“Como todo en la vida, uno empieza con una ilusión y en la medida del esfuerzo y el optimismo que se le ponga, y con el favor de Dios, se van dando los resultados. Muy importante destacar el trabajo en equipo. Nos esmeramos porque el personal se sienta a gusto. Por su lealtad y rendimiento, se les ayuda en sus procesos de vivienda propia. A los más destacados del año se les premia con un paseo a San Andrés o a Cancún. Mi esposa y yo los acompañamos. El 24 de diciembre les ofrecemos una cena especial para ellos y sus seres queridos, con regalos y sorpresas. Estamos pendientes de su salud, su bienestar, sus hijos. Nuestros empleados son como si fueran de la familia”.



Son las 12 de la noche de un martes de copiosa lluvia y el ‘caldo parado’ de La Estrada está al tope de comensales en sus dos plantas. Gente que va desocupando mesas y otros que van llegando. En la cocina, la bulla, el revuelo entre fogones y baterías y la provocadora humareda de ollas y pailones que seduce los sentidos. Por escaleras y corredores, el agite maratónico de la tropa de meseras y su asombrosa destreza con el tumulto de platos, tazones y bandejas a dos manos. Pienso: esto merece un reality como el de Máster Chef, pero orientado a la gastronomía popular.



A la salida, con el frío que cala la huesamenta, se observa una hilera de automóviles y taxis, y de una, graneaditos, van saliendo los rostros risueños, hombres y mujeres, de un mariachi con su arsenal de instrumentos. En el umbral Punto 69, guitarrones, vihuelas, violines y trompetas en alto repican Las mañanitas del Rey David. Alguien, adentro, está de cumpleaños. Apenas es la una y 15 de la madrugada.

RICARDO RONDÓN CHAMORRO

Para ELTIEMPO

@PacoApostol

