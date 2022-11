Este domingo, la alcaldesa Claudia López anunció, desde el Punto de Mando Unificado de La Calera, que la ciudad tiene que prepararse porque continuarán las lluvias. Razón por la cual, junto al Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos, declararon la calamidad pública en Bogotá.



"Va a haber lluvias y, de hecho, nos esperan lluvias hasta el mes de febrero. Por eso hoy, el gabinete distrital declaró calamidad pública en Bogotá por emergencia de lluvias, de manera tal que podamos disponer de todo recurso que necesitemos, hacer la contratación más efectiva para eguir atendiendo las emergencias", expresó la mandataria.



Quien añadió que, según los pronósticos del Ideam, la ola invernal se va a intensificar a medida que avance el mes de noviembre, por lo que persiste el riesgo en zonas aledañas a quebradas.



Declaramos calamidad pública por ola invernal. Eso nos permitirá disponer todo lo necesario. Quedan atendidas las familias afectadas en 3 albergues, PMU emergencias toda la noche y reinstalaré personalmente mañana 6:30am PMU General y 7am todos los equipos retoman su trabajo. pic.twitter.com/LulXEO0q4m — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 14, 2022

Situación en La Calera

En cuanto a la emergencia que continúa en La Calera, Claudia López anunció que se levantaron las labores de remoción de escombros y tala de árboles en riesgo de desplomarse, pero reiniciarán este lunes a las 6:30 de la mañana, cuando ella regresará al lugar para instalar de nuevo el puesto de mando unificado.



Explicó que la decisión se debe a que está lloviendo, aunque no fuerte, y a la oscuridad en el lugar. No obstante, López dijo que en el lugar de la emergencia quedaba maquinaria.



"Hay lloviznas, va a haber lloviznas, pero afortunadamente no tan fuertes esta noche. Pero dado que ya se legó la noche y tenemos poca luz y, además, está lloviendo, vamos a dejar un equipo básico aquí", confirmó la alcaldesa.



Por otro lado, la mandataria se quejó de que el concesionario de la vía siguió cobrando el peaje, a pesar de la emergencia, y señaló que se había dispuesto de un millón de pesos para que las volquetas puedan llevar los escombros hasta el municipio de La Calera.



Estos, precisamente, son los únicos vehículos autorizados para transitar hacia el municipio de La Calera. La vía continuará cerrada para los carros particulares.



Por el momento, hay 46 familias afectadas para las cuales se dispuso de tres albergues en los salones comunales La Sureña, San Luis y San Isidro con kits de emergencia y refrigerios.



En cuanto a las víctimas fatales que dejaron las fuertes lluvias del sábado, se confirmó que dos personas fallecieron: Ángela Patricia Peñarete, de 29 años, y Alejandro Rodríguez, de 33 años, y aún hay un hombre desaparecido: Javier Velilla, de 40 años, quien se encontraba en el camino al Meta.

